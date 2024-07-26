Wanda Nara ile boşanacakları konuşulan Icardi'den dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, boşanacakları haberleriyle gündemde olan eşi Wanda Nara'nın fotoğrafını alev emojisiyle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 13:07
Wanda Nara ile boşanacakları konuşulan Icardi'den dikkat çeken paylaşım
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Bir süre önce Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma iddiaları gündeme gelmiş çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Daha sonra Wanda Nara, eşini yeniden takibe almıştı.

Bu gelişmelerin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabında Mauro Icardi ile boşanacaklarını doğrulamış ve "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara'nın boşanma açıklamasına rağmen Mauro Icardi, alyansını çıkarmayarak eşinden ayrılmak istemediğini gözler önüne sermişti.
Mauro Icardi, iki çocuğunun annesi Wanda Nara'nın Brezilya tatilindeyken çektirip "Güneş, çok güçlü ve ben çok fazla koruyucu kullanıyorum" notuyla paylaştığı bir fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından alev emojisiyle alıntıladı.

Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın fotoğrafını alevli emojisiyle paylaşmasının; 'Güneş yakar' mı yoksa aşk dolu bir gönderme mi olup olmadığı anlaşılamadı.


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