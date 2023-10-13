Yağmur Atacan oyunculuğu neden bıraktığını yıllar sonra açıkladı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:27

Güncelleme: 13.10.2023 - 17:28

Lise Defter, Bir Dilim Aşk, Nefes Nefese, Doktorlar, Çılgın Dersane ve Avanak Kuzenler gibi birçok projede yer alan Yağmur Atacan, 2008 yılında Pınar Altuğ ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bıraktı.

Uzun yıllardır ticaretle uğraşan Atacan, "Az kazanan işi bırakacaktı. Ben bıraktım" dedi.

"SETTE SİZİ EL ÜSTÜNDE TUTARLAR AMA TİCARETTE ACIMAZLAR"

Uzun yıllardır mutlu bir evlilik olan ve Su adını verdikleri bir kızları bulunan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti önceki gün bir davete katıldı.

Etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet eden çiftten Yağmur Atacan neden oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

2. Sayfa'ya konuşan Atacan, "Sette herkes sizi el üstünde tutar. Ama ticarette kimse kimseye acımaz. Oyunculukta ağasınız. Çocuğumuz doğduğunda oyunculuğa ara verdim. Az kazanan işi bırakacaktı. Ben bıraktım" ifadelerini kullandı.