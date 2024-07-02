'Yakışıklı Güvenlik' mesleği neden bıraktığını açıkladı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:46

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:46

'Yakışıklı Güvenlik' ismi Tiktok fenomeni Muhammed Sürmeneli, mesleğini neden bıraktığını paylaştığı bir video ile açıkladı.

Youtube'dan 10 dakikalık bir video paylaşan Sürmeneli, "Videoda söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Anlayana çok anlamayana ne desem az gelir sadece kısacası ‘Yakışıklı Güvenlik’ artık yok" dedi.

Özellikle meslektaşlarından gelen eleştirilere tepki gösteren Sürmeneli, özel güvenlikçilerin sorunlarını gündeme getirdiğini ve zaman içinde bu mesleği daha görünür kıldığını belirtti.

Meslektaşlarından gelen küfürlü ve hakaret içerikli yorumları gündeme getiren Sürmeneli, "Kendi mesleklerini vasat görmek isteyen, mesleklerine önem verilmesini istemeyen insanlar için neden mücadele ediyorsun ki dedim kendi kendime ve en son güvenlik mesleğini bırakmayı düşündüm ve kararımı verdim" ifadelerini kullandı.

Tüm sosyal medya hesaplarının ismini değiştiren 'Yakışıklı Güvenlik', ekipmanlarını da yapacağı bir çekilişle hayranlarına vereceğini söyledi.