Yargıtay karar verdi: İzinsiz telefon numarası paylaşmak suç mu?
Eski kız arkadaşının telefon numarasını başkasıyla paylaştı. Numarası kendisinden habersiz paylaşılan kişi şikayetçi oldu. Yerel mahkeme eylemi suç olarak görmedi, beraat kararı verdi. Yargıtay o kararı 'hukuka aykırı' gerekçesiyle bozdu.
Giresun'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde
kayıtlı numarasını arkadaşıyla paylaştı. Genç kız her iki kişiden de davacı
oldu. Yargı süreci başladı.
TRT Haber'in aktardığına göre yerel mahkeme, davacıyı haklı
bulmadı. Eylemin "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması"
olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti, beraat kararı verdi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza
Dairesi'ne geldi.
Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı.
Beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırı bulundu. Kararın bozulmasına hükmetti.
İlgili Haberler
- Cep telefonları hakkında karar: KDV yüzde 1'e indirildi
- Squid Game dizisinde telefon numarası skandalı
- WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak!
- Porno içerikleri durdurmak için cep telefonu mağazalarına bomba yerleştirdi
- Google engelliler için harekete geçti: Cep telefonları yüz mimikleriyle kullanılabilecek
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- Sigaraya zam geldi!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- Erdoğan markette alışveriş yaptı
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- Uğur Şahin'den kritik açıklama
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- 2 kişiyi öldürdü ardından intihar etti