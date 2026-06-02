Yarım bıraktığınız her şey enerjinizi gizlice emiyor...

Yarım kalmış şeylerin arkasında psikolojideki ünlü "Zeigarnik Etkisi" yatar. İnsan beyni, tamamlanmamış görevleri ve yarım kalmış süreçleri hiçbir zaman unutmaz. Siz unuttuğunuzu sansanız bile, arka planda o işi tamamlamak için sürekli enerji harcar. Buna "Açık Döngü" dieniliyor. Evde tamir edilmeyi bekleyen bir priz, verilmesi gereken ama ertelenen bir karar, temizlenmesi gereken bir çekmece... Bu döngülerin sayısı arttıkça, hiçbir şey yapmadığınız günlerde bile kendinizi yataktan kalkamayacak kadar yorgun ve zihnen dolu hissedersiniz.

Enerjinizi geri kazanmak için bu döngüleri ya kapatmalı ya da bir yere park etmelisiniz. Eğer bir iş 2 dakikadan az sürecekse (bir faturayı ödemek, bir maile kısa bir cevap yazmak gibi) hemen o an yapın ve döngüyü kapatın. Eğer daha uzun sürecek bir işse, onu kafanızda tutmak yerine mutlaka kağıda dökerek somut bir takvime bağlayın. Beyin, o işin güvenilir bir listede planlandığını gördüğü an arka plandaki o harıl harıl çalışan uygulamayı kapatır ve rahatlar.