Yarışmacılar sinirlerine hakim olamadı... 'Buranın kralı sen misin?'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:25

Güncelleme: 06.02.2025 - 00:25

Kırmızı takım yarışmacıları ve mavi takım yarışmacıları arasında sinirler gerildi. Önce Adem ve Hikmet arasında daha sonra Almeda ve Asena arasında tartışma çıktı. Her iki takım da takım arkadaşlarını güçlükle sakinleştirdi.

Survivor All Star'da gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi. Mavi Takım 10 puan kazanırken 7 puan geride kalan Kırmızı Takım yarışmacılarından Adem ve Hikmet arasında gerginlik çıktı. Takım arkadaşları yarışmacıları güçlükle sakinleştirdi...

"BURANIN KRALI SEN MİSİN?"

İlk olarak eşleşmeler seçilirken Adem ve Hikmet arasında tartışma çıktı. Daha sonra parkurun ardından ikili arasında yeni bir tartışma çıktı. Hikmet takım arkadaşına "Buranın kralı sen misin?" dedi. Bunun üzerine Adem "Ben hiçbir yerin kralı değilim, sen ama her yerin mikserisin. Seni dışarda da bilirim ben." dedi. İlerleyen tartışma yarışmacılar yardımıyla sonlandı.

Tekrar başlayan tartışma ise güçlükle sonlandı. Adem'in takım arkadaşına "Otur yerine." demesi üzerine Hikmet "Sen bana komut verecek adam değilsin." dedi. Takım arkadaşları tarafından yarışmacıların alandan uzaklaştırılması ile tartışma sonlandı.