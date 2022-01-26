Yasemin Yalçın yıllar sonra anlattı: 'Psikolojim bozuldu, 80 kilodan 50 kiloya düştüm'
Usta tiyatrocu Yasemin Yalçın, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan Yasemin Yalçın, 90'lı yıllarda hamileyken çekilen bir fotoğrafı yüzünden psikolojisinin altüst olduğunu söyledi.
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan ‘Dur Bi
Dinle’ adlı programın bu haftaki konuğu Yasemin Yalçın oldu. Başarılı tiyatro
geçmişi ve tiplemeleriyle ilgili konuşan Yalçın, "Sürahi Hanım ile
Alican'ı oynadığımda aynı yaştaydım" dedi.
"Pandemi bana zor gelmedi” diyen Yalçın, “Bir at
çiftliğimiz var uzun yıllardır, orada çok güzel vakit geçirdik. Özlediğimiz
şeylerdi. Ağaçları sevdik, hayvanları sevdik. Silivri'de orman içinde. İn cin
top oynuyor. 15 tane de köpeğimiz var... Çocuklar İstanbul'da evde kaldılar" diye konuştu.
“SEDA SAYAN İLE SINIF ARKADAŞIYIZ”
Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan usta
tiyatrocunun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Seda Sayan ile sınıf arkadaşıyız. Çok güzel sesi
vardı. Benim sesim her şeye giderdi. O muhteşem sanat müziği söylerdi. Bir
yanım şarkıcıdır. Ara ara hala görüşüyoruz."
"HOCAM YILDIZ KENTER'Dİ"
"Konservatuara girdiğimde Yeşilçam durmuştu. Bir gün
annem 'kızım konservatuarı kazandı oyuncu olacak' dedi, komşu ‘Sahi mi yaa'
dedi. Kalbim tiyatroyu seçti ama bin pişman olduğum dönemler oldu. Müzisyen
olmayı başka bir tarafa koyarım ama bir yanım şarkıcı. 'Yasemince' çok tuttu.
Hangi kanala gitsem 'Yasemin Hanım bu çok iyi tuttu, bozmayalım' dediler. Başka
bir şey yapmamız mümkün olmadı."
"Ben sadece Yıldız Hoca'nın öğrencisiyim. İlyas ile
aynı okuldaydık. Aramızdaki aşk meşk de o zaman başladı zaten. Sonra İlyas
Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçti. Müşfik Kenter'den ders aldı. Onlar baba oğul
gibiydi. Ayakkabısını boyamışlığı vardır..."
"SÜRAHİ HANIM İLE ALİCAN'I OYNADIĞIMDA AYNI
YAŞTAYDIM"
"Sürahi Hanım ile Alican'ı oynadığımda aynı yaştaydım.
Farklı zamanlarda çekilmedi bunlar. Sürahi Hanım'ı canlandırıp, sonra üstümü
çıkarıp Alican'ı oynuyordum."
“PSİKOLOJİM BOZULMAYA BAŞLAMIŞTI”
"İkinci kızıma hamileyken Şuayip karakterini oynadım.
Bütün hormonlarım farklı çalışırken oynamak çok zordu. Psikolojim bozulmaya
başlamıştı. Birine bakmam gerekirse kendi arkadaşlarımı çağırırdım. 'Gel kız
sana bakayım' derdim."
"80 KİLOYDUM, 50 KİLOYA DÜŞTÜM"
"90'lı yıllarda magazin çok acayip bir şeydi. Biz bu
kazanda yok olmayı tercih ettik. Bodrum'da bir evimiz var. Bodrum'u da
görmüyoruz gittiğimizde. Güvercinlik'te sekiz kilometre içeride. Arkadaşlar
geldi, Türkbükü de şimdiki gibi değil. Hiç gazeteci gelmez. İlk defa gittik.
Hamileyim, etekli de bir mayo giymişim. Muhafazakar demeyeyim ama mutasıp bir
tarafım vardır. Dikkat ederim. Tam kalkacağız, yanımızda yatan biri 'İlyas Bey
sizi çekiyorlar' dedi. Pozsa ben veririm zaten buna ne gerek var. Büyük bir
badire atlattım. Yutkunma yetimi kaybettim. Son zamanlarımda 80 kiloydum. 6
ayda 50 kiloya düştüm."
"Hastaneye gittim. Yoğurt gibi yumuşak şeyler yiyorum. Doktora gittim benim neyim var diye. Psikolojim alt üst oldu. Çok ah ettim. Tövbe de demeyeceğim. Savaş Ay var o zaman, onun programı, gazeteciler falan... Yanında bir kişiyi almaksızın... Ben de evden izledim. Acılarımı size anlatamam. Ben mayo- bikiniyle haber olmak için mi oyuncu oldum yahu!"
"Bende fibromiyalji var ama 'boyundan aşağısı tutmuyor' dediler. 'Öldü' dediler. 'Nihayet öldü' dediler. Böyle şey olur mu? İnternet medyasında yazdılar. İnanılmaz şeyler oluyor reyting adına. Ben ağaca çıkıyorum. Ceviz ağaçları dikiyoruz. İyiyim. Hastalığım bu raddede değil."
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etti
- Eski futbolcudan flaş Galatasaray yorumu!
- Kamu bankalarındaki vurgun devam ediyor
- Düştüğü yerde donarak öldü
- Enkazda kalan Aysel'den acı haber
- Motosikletin arkasındaki kardan adam ile şehir turu attı
- Beşiktaş'tan Larin açıklaması!
- 'Reklamı gördü yayınlamaktan vazgeçti'
- Sedef Kabaş'tan yeni mesaj
- Gamze'ye acı veda: Anne-babası gözaltında