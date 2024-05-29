Doğru olduğu düşünülen 10 diyet hatası!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:59

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:59

Diyet yaparken alınan kalori kadar harcanan kalori miktarı da göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için çabalarken, doğru sanılarak yapılan diyet hatalarına dikkat etmek önemlidir. Bu hatalar, istenmeyen sonuçlara yol açabilir ve sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Peki, kilo vermekle alakalı yapılan yanlışlar nelerdir? İşte doğru olduğu sanılan 10 diyet hatası...

DOĞRU OLDUĞU SANILAN 10 DİYET HATASI

1. Az yağlı beslenmeye önem vermek:

Az yağlı ürünler diyetinizde önemli bir rol oynayabilir. Ancak, az yağlı ürünlerin her zaman düşük kalorili olmadığını ve fazladan porsiyon alma izni vermediğini unutmamalısınız. Tabağınızı az yağlı kekle doldurursanız, daha küçük bir dilim normal kekle karşılaştırıldığında daha fazla kalori alabilirsiniz. Ne kadar yağ, şeker ve kalori aldığınızı bilmenin en iyi yolu besin etiketini kontrol etmektir.

2. Kahvaltıyı atlamak:

Kahvaltıyı atlamak, kalorileri azaltmanın kolay bir yolu gibi görünebilir, ancak günün ilerleyen saatlerinde aşırı açlığa yol açabilir. Bu durum, iş yerinde plansız atıştırmalara ve öğle yemeğinde büyük porsiyonlar tüketmeye sebep olarak kalori alımını artırabilir. Ancak protein ve lif açısından zengin bir kahvaltı, gün boyu açlığı kontrol altında tutabilir. Araştırmalar, her sabah kahvaltı yapan kişilerin sağlıklı kilolarını koruma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

3. Atıştırmalıkların dozunu kaçırmak:

Masanızdaki bir paket kraker, partideki küçük dilim pastadan bir tat almak gibi alışkanlıklar birikerek iyi planlanmış bir diyeti sabote edebilir. Kalori sayma konusunda ciddiyseniz, her lokmayı takip etmek için akıllı telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı kullanmak faydalı olabilir.

4. Şok diyetler uygulamak:

Hızlı bir şekilde 10 kilo vermeye kararlı olduğunuz için şok diyet uygulamaya karar verirsiniz. Belki de planınız her gün sadece greyfurt veya lahana çorbası tüketmeyi gerektirir. Günlük kalori alımınızı 1000'in altına düşürürsünüz ve kilolar hızla erir. Ancak, çok az kalori aldığınızda metabolizmanızı yavaşlamaya eğitirsiniz. Diyet bittiğinde, kalorileri daha yavaş yakan bir metabolizmaya sahip olursunuz ve genellikle verdiğiniz kiloları geri alırsınız.

5. Hiç atıştırmalık yapmamak:

Düşüncesiz atıştırmalar bel çevrenizi genişletebilirken, bilinçli atıştırmalar tam tersini yapabilir. Günde birkaç küçük öğün ve atıştırmalık yiyen kişilerin açlığı daha iyi kontrol edebildikleri ve kilo vermelerinin daha olası olduğu gözlemlenmiştir. Atıştırmalıklar, özellikle protein açısından zengin olanlar, metabolizmanızı yüksek seviyede tutmanıza yardımcı olabilir. Bir avuç kuruyemiş tüketmek iyi bir yüksek proteinli seçimdir ve araştırmalar, düzenli olarak kuruyemiş tüketen kişilerin daha zayıf olma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

6. Süt ürünlerini bırakmak:

Süt ürünlerini diyetten çıkarmak cazip gelebilir, ancak bunun beklenen etkiyi yaratmadığını gösteren bazı araştırmalar var. Vücuda yeterli kalsiyum sağlamak, yağ yakımını teşvik edebilirken, kalsiyum eksikliği daha fazla yağ üretimine neden olabilir. Ancak kalsiyum takviyeleri aynı sonucu vermiyor gibi görünüyor, bu yüzden süt ürünlerinin diğer faydaları da göz önünde bulundurulmalıdır. Yağsız veya az yağlı süt ürünlerini tercih etmek, bu dengeyi sağlamak için iyi bir seçenektir.

7. Gerçekçi olmayan hedefler belirlemek:

Gerçekçi olmayan hedefler koymak, başarısızlık hissine yol açabilir ve motivasyonunuzu düşürebilir. İlk haftada 20 kilo vermek gibi büyük bir hedef belirlemek, genellikle başarısızlığa yol açabilir. Hedefinizi belirlerken, başarılı olabileceğiniz ve sizi motive edecek bir hedef seçmek önemlidir. Ayrıca, diyet yaparken hedefinize ulaşamamanız durumunda cesaretinizin kırılmaması için gerçekçi bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Eğer hedefinizi belirleme konusunda emin değilseniz, bir diyetisyenle konuşarak size uygun bir plan oluşturabilirsiniz.

8. Çok az su tüketmek:

Bu düzeltilmesi en basit diyet hatalarından biridir. Kalori yakmak için su şarttır. Kendinizi susuz bırakırsanız metabolizmanız yavaşlar ve bu da daha yavaş kilo kaybı anlamına gelir. Bu nedenle her öğüne ve atıştırmalıklara bir bardak su eklemeyi deneyin.

9. Çok fazla kalori içmek:

Kalori sayarken çoğumuz içeceğimizin içinde ne olduğunu gözden kaçırma eğilimindeyiz. Bazı lüks kahvelerin ve alkollü içeceklerin 500'den fazla kaloriye sahip olduğunu düşündüğünüzde bu büyük bir hatadır. Meyve suyu ve sodadaki kaloriler bile hızla artabilir.

10. Uyku düzenine dikkat etmemek:

Sıcak havalarda iş temposunun azalması, sosyal etkinliklerin artması ve tatil süreçlerinin uzaması gibi etmenler, uyku düzenimizi olumsuz etkileyebilir ve kilo verme çabalarımıza engel olabilir. Yetersiz ve kalitesiz uyku, vücuttaki tokluk ve açlık hormonlarını etkileyerek iştah artışına neden olabilir ve kalorili yiyeceklere yönelmemize sebep olabilir. Diyet yaparken yeterli ve kaliteli uyku, süreci daha kolay hale getirir. Genel olarak, altı saatten az ve dokuz saatten fazla uyku gereklidir. Bu, kişisel farklılıklara göre değişebilir, ancak yapılan araştırmalar genellikle bu aralığın en uygun olduğunu göstermektedir.