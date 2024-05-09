Yeni takımlarla ilk dokunulmazlık oyunu... Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da yeni bir dönem başladı. Takımların değişmesinin ardından ilk eleme adayının kim olduğu merak edildi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Takımlarda yapılan değişikliklerin ardından ilk elem adayı belli olacak. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Geçen hafta Yunus Emre ile finale kalan Furkan adaya veda etti.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Merve Aydın
Nefise
Nagihan
Ogeday
Sercan
Özgür
Yunus Emre
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Damla
Atakan
Seda
Aleyna
Batuhan
Hilmi Cem
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yeni takımlarla oynanan dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı belli olacak.
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