Yeni takımlarla ilk dokunulmazlık oyunu... Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 22:22

Güncelleme: 09.05.2024 - 22:22

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Takımlarda yapılan değişikliklerin ardından ilk elem adayı belli olacak. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta Yunus Emre ile finale kalan Furkan adaya veda etti.

KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?