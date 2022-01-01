Yılbaşı sonrası 'akşamdan kalanlara' yardımcı 10 çözüm

01 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

Neredeyse her 1 Ocak; yorgunluk, mide bulantısı ve akşamdan kalma ile gelebilecek baş ağrılarına çare arayan insanlar ile doluyor. Yılbaşında partileyenler ertesi gün, üzerlerindeki bu yorguluğu atmak için çözüm arıyor. Aslında akşamdan kalmaların çoğu 24 saat içinde kendi kendine geçer. Akşamdan kalma için tek bir tedavi yoktur, ancak semptomları tedavi etmek daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Akşamdan kalma belirtilerinizi hafifletmek için aşağıdaki ev ilaçlarını kullanabilirsiniz:

1. YUMURTA YİYİN

Yumurtalar, Journal of Chemistry'deki 2018 tarihli bir makaleye göre, sisteminizden asetaldehitin (renksiz, keskin kokulu, zehirli, kararsız bir sıvı) temizlenmesine yardımcı olabilecek sistein gibi amino asitler içerir.

Asetaldehit, alkolün metabolizması sırasında üretilir. Çok içtiğinizde vücudunuz asetaldehiti yeterince hızlı metabolize edemez. Kandaki çok fazla asetaldehit, baş ağrısı, terleme, mide bulantısı ve kusma gibi akşamdan kalma semptomlarla ilişkilendirilir.

2. BİR MUZ ALIN

Muz, alkolden sonra tükenebilen önemli bir elektrolit olan iyi bir potasyum kaynağıdır. Düşük elektrolit seviyeleri, yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı, kas krampları ve düşük enerji gibi akşamdan kalma semptomlarına katkıda bulunabilir.

3. TUZLU ATIŞTIRMALIK TÜKETİN

Tuzlu yiyecekler yemek, vücudunuzdaki sodyum seviyelerinin yenilenmesine yardımcı olabilir, bu da aşırı alkol tüketiminden sonra tükenebilir. En iyi örneklerden bazıları şunlardır: turşu, zeytin, şehriyeli tavuk çorbası...

4. KARBONHİDRAT YÜKLEYİN

Karbonhidratlar kan şekerinizi yükseltmeye yardımcı olur, bu da genellikle yorgunluk ve halsizlik gibi akşamdan kalma hallerle ilişkili düşük kan şekeri semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Akşamdan kalmanız mide bulantısına neden oluyorsa, midenizi yatıştırmaya da yardımcı olacak tost gibi hafif yiyeceklere bağlı kalmak isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, yulaf ezmesi, esmer pirinç, fasulye veya brokoli, havuç gibi karbonhidrat oranı yüksek sebzeler gibi daha sağlıklı, karmaşık karbonhidratları tercih etmek isteyebilirsiniz.

5. BOL SU İÇİN

Akşamdan kalmalığın tek nedeni dehidrasyon (susuzluk) olmasa da, önemli bir nedendir. Açken su veya diğer sıvıları içmek ağız kuruluğu, baş dönmesi ve yorgunluk gibi dehidrasyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olacaktır.

California'daki Huntington Hastanesi'nde doktor olan Mia Mattioli, "İçmeniz gereken belirli bir miktar yok" diyor. Mattioli, alkollü içeceklerinizin yanında su içmenin de yardımcı olabileceğini, çünkü hem susuz kalmanızı sağlayacak hem de muhtemelen tükettiğiniz alkol miktarını azaltacaktır diyor.

6. ELEKTROLİTLERLE NEMLENDİRİN

Elektrolit içeren içecekler su tutmanıza yardımcı olacaktır. Bulyon çorbası veya spor içecekleri gibi tuzlu sıvılar, içerken sık idrara çıkma nedeniyle kaybettiğiniz tuz ve potasyumun yerine konmasına yardımcı olacaktır.

7. BİRAZ KAHVE İÇİN

Özellikle akşamdan kalmanız size yorgunluk ve baş ağrısı hissediyorsa, kahve veya çay da daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Kafein, baş ağrılarını hafifletmeye ve size enerji artışı sağlamaya yardımcı olabilir, ancak dikkatli olun çünkü kafeinli içecekler aynı zamanda idrar söktürücüdür ve sizi daha fazla susuz bırakabilir.

8. TAKVİYELERİ DENEYİN

Mattioli, bir kişi için işe yarayan şeyin bir başkası için çalışmayabileceği konusunda uyarsa da, bazı takviyeler ve özler akşamdan kalmaların tedavisine de yardımcı olabilir. Mattioli, genel olarak, günlük sınırını asla aşmadığınız sürece farklı takviyeleri denemenin bir zararı olmadığını söylüyor.

9. ALKOLDEN KAÇININ

Birçok insan, 'çivi çiviyi söker' mantığıyla ertesi sabah bir içki içmenin akşamdan kalmalığı gidermeye yardımcı olabileceğini iddia eder. Yine de bu doktorlar tarafından önerilmemektedir ve birkaç araştırma, akşamdan kalma bir durumu tedavi etmek için içmenin problemli içme ve alkol bağımlılığı ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

10. BAZI İÇECEKLERDEN KAÇININ

Bazı içecekler diğerlerinden daha kötü akşamdan kalmalara neden olabilir. İçecekleri tatlandıran ve renklendiren madde olan daha fazla türdeş içeren alkolün daha şiddetli akşamdan kalma semptomlarına yol açtığına dair bazı kanıtlar var. Örneğin, burbon ve viski türdeşlerde yüksektir, votkada ise esasen hiç yoktur.

Alkolizm: Klinik ve Deneysel Araştırma dergisinde yayınlanan 2010 tarihli bir araştırma, yüksek ve düşük türde içecekler ile akşamdan kalma şiddeti arasındaki korelasyona baktı. Araştırmacılar, Short Michigan Alkolizm Tarama Testi'ne göre alkol bağımlısı olmayan, ancak ağır içici olarak kabul edilen, yani son 30 gün içinde tek bir gecede en az 4-5 içki tükettikleri anlamına gelen 21-33 yaşları arasındaki 95 sağlıklı yetişkini inceledi.

Katılımcılara bir gece viski veya kola ile karıştırılmış votka ve diğer gece üzerine birkaç damla viski veya votka eklenmiş bir plasebo kola ve karbonsuz tonik verildi. Katılımcılar, akşamdan kalmaların şiddetini belirlemek için 0 ila 7 arasında sekiz akşamdan kalma semptomu derecelendirdi. Araştırmacılar, bir gece votka içilen bir geceye kıyasla, bir gece burbon içtikten sonra akşamdan kalmaların daha kötü olduğunu buldular.