Yıldız Tilbe Kenan Doğulu'nun sahnesinde küfür etti: İzleyicileri güldürdü

Yayınlanma: 17.06.2024 - 21:26

Güncelleme: 17.06.2024 - 21:27

Bodrum Halikarnas'ta sahne alan Doğulu'ya olan sevgisini dile getiren Tilbe, duygusal ve samimi ifadeler kullandı.

Yıldız Tilbe, Kenan Doğulu'ya hitaben, “Sen benim canımsın lan… Vallahi… Forever Kenan gerçekten… Ah canım, öyle güzel günler yaşadık ki… Biz Kenan’la gerçekten anlatılır gibi değil, bir sahnede şarkı söylüyorduk. Klübümüzü basıyorlardı. Girmeyelim oralara değil mi? Kenan’ı gerçekten çok çok çok çok seviyorum. Çünkü benim bir dönem gerçekten kader arkadaşımdı. Aslında bir dönem değil, her dönemmiş… Seni çok seviyorum ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bütün kelimelerin a…. k… " dedi.

Kenan Doğulu da bu duygusal anlara karşılık olarak, "Bir Kereden Hiçbir Şey Olmaz" şarkısının sözlerine atıfta bulunarak, “Şarkının sözü benim ya, bana mal oldu… Ben öyle kötü bir şey demem. Bir kereden her şey oluyor, her şey bir kereyle oluyor” şeklinde konuştu.

Birsen Altuntaş'ın derlediği habere göre, iki sanatçı daha sonra birlikte şarkıyı seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir performans sergiledi.