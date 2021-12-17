'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan Salih Bademci gözyaşlarını tutamadı
'İlk ve Son', 'Yalancı' ve 'Kulüp' dizileriyle 2021 yılına damga vuran oyuncu Salih Bademci, GQ Men Of The Year 2021'de 'Yılın Oyuncusu' ödülünü aldı. Ödül için sahneye çıkan Salih Bademci, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı. Yalancı dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu da Bademci'yi kutlayarak "Şahane oyuncu, güzel insan, sen çok yaşa" dedi.
Son zamanlarda rol aldığı dizilerle büyük çıkış yakalayan 37 yaşındaki oyuncu Salih Bademci, GQ Men Of The Year 2021'de 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Özellikle Kulüp dizisindeki performansıyla büyük alkış alan Salih Bademci sahneye konuşma yapmaya çıktığında ise duygusal anlar yaşadı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ödül konuşması yapan Bademci oyuncu olan eşi İmer Özgün’e teşekkür etti. Sahnede duygusal anlar yaşayan Bademci, gözyaşlarına hakim olamadı.
'SENİN OYUNCULUĞUN KARŞISINDA SELAM DURSUN'
Ödülün açıklanmasının ardından birçok ünlü oyuncu da Bademci’ye destek verdi. Yalancı dizisindeki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu da Bademci'yi sosyal medyadan tebrik etti.
Terzioğlu paylaşımında "Tüm ödüller senin oyunculuğun karşısında selam dursun. Canım arkadaşım. Gurur duyuyorum seninle. Şahane oyuncu, güzel insan, sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.
SON DÖNEMDE ÜÇ DİZİDE BİRDEN ROL ALDI
Blu TV'deki İlk ve Son'un ardından Show TV'deki Yalancı dizisinde de başrol oynayan Salih Bademci, her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettirmişti. Başarılı oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle de sevenlerinden tam not aldı.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu
- Faiz kararının ardından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- Emeklilere astronomik zam mı gelecek?
- Habertürk'te 'enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu
- Filiz Ali'nin sağlık durumunda kritik gelişme