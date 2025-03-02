Yıllar sonra o anı yeniden canlandırdı: Ceylan’dan nostaljik yer sofrası paylaşımı!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 17:20

Güncelleme: 02.03.2025 - 17:22

Türk halk müziği ve arabesk sanatçısı Ceylan, yıllar önce çekilen ve sosyal medyada büyük ilgi gören yer sofrası fotoğrafını yeniden canlandırdı. Ünlü sanatçı, bu nostaljik kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"MEŞHUR ELAZIĞ YER SOFRASI"

Ceylan, paylaşımına "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından herkese hayırlı sahurlar. Ben bacımla açılışı yaptım" notunu ekledi. Sanatçının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

"YILLARA KAFA ATMIŞIM"

Paylaşımının ardından eski ve yeni fotoğrafını yan yana koyarak bir gönderi daha yapan Ceylan, "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil, kafa atmışım resmen" ifadelerini kullandı.

Sanatçının bu nostaljik paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.