Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Paylaştığı mesaj olay oldu
Sözcü'yle yaşadığı ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara veren Yılmaz Özdil, yeni bir mesaj paylaştı. Özdil'in paylaştığı mesaj gündem yarattı.
Beklenmedik bir şekilde Sözcü'ye veda eden Yılmaz Özdil, yazılarına ara verdiği gibi sosyal medya paylaşımlarına da ara vermişti. Sosyal medya hesabını Sözcü'de yazarken aktif bir şekilde kullanan Yılmaz Özdil, bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmıyordu.
Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı ve paylaştığı mesaj kısa sürede gündem oldu.
ZÜBÜK MESAJI OLAY OLDU
Yılmaz Özdil, "Zübüklerin aday olması serbestken, Zübük'ün yayınlanması niye yasak?" sorusunu sorarak, Zübük filminin kapağını paylaştı.
Zübük filmi, siyaset camiasına getirdiği sert eleştiriler nedeniyle uzun süredir Türk televizyonlarında yayınlanmıyor.
YILMAZ ÖZDİL O MESAJDA KİMİ KAST ETTİ?
Yılmaz Özdil'in bu paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Yılmaz Özdil'in yaptığı paylaşımda aday olarak kimi kast ettiği merak konusu oldu.
İşte Yılmaz Özdil'in o mesajı
SANSÜR UYGULANIYOR
Öte yandan Kemal Sunal'ın başrollerinde yer aldığı Zübük filmi uzun bir süredir televizyon ekranlarında yayınlanmıyor. Film, internet üzerinde izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.
Zübük Aziz Nesin'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış; yönetmenliğini Kartal Tibet'in, senaristliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1980 yapımı bir film. Film yayınlandığı dönemde de büyük ses getirdi.
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