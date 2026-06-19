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YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?

YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?

19.06.2026 13:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?

YKS 2026’ya kısa bir süre kala üniversite adaylarının gündeminde sınav puanının nasıl hesaplandığı yer alıyor. Peki, YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?
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YKS 2026'ya saatler kala üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasında sınav puanının nasıl hesaplandığı öne çıkıyor. Peki, YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?

YKS'DE KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR?

Adayların her bir testte verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı değerlendirilecek.

Hesaplama yapılırken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten elde ettiği ham puan belirlenecektir.

Bu sisteme göre YKS’de 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir.

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