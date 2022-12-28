Zamanın ve boyutların ötesinde bir dünya: Digiverse

28 Aralık 2022 Çarşamba, 17:51

Sanatı teknolojiyle birleştirip, her yaştan ziyaretçiyi gelecekle buluşturan Digiverse, uluslararası çapta DJ, performans sanatçıları ve muhteşem gösterileriyle yeni yıla hazırlanıyor.

33 farklı dijital deneyim alanı ve 100’den fazla dijital eseri barındıran, 5000 metrekarelik alanıyla ziyaretçileri benzersiz bir yolculuğa çıkaran Digiverse; insan algılarını dijital dünyaya teslim ederek, hiçbir aksesuar kullanmadan boyutlar arasında keşfe çıkabileceğiniz yepyeni bir deneyim sunuyor.

31 Aralık akşamı, yılbaşı arifesinde, Antalya'daki yerleşkesinde 16:00 - 02:00 saatleri arasında konuklarını ağırlayacak olan Digiverse, ülkemizde pek çok büyük etkinliğin altında imzası olan Tree of Life ve Mind Manifest ekiplerinin katkılarıyla benzersiz bir yeni yıla giriş deneyimi vaat ediyor.