Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:40

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:40

Zeynep Tuğçe Bayat, yeni dahil olduğu Teşkilat dizisiyle gündeme geliyor. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat eşi kim? Zeynep Tuğçe Bayat hangi film ve dizilerde oynadı? İşte, Zeynep Tuğçe Bayat hakkında merak edilenler...

TEŞKİLAT SİYAH İNCİ KARAKTERİ KİMDİR?

Asıl adı ‘Suzanne’ olan Siyah İnci, gençlik yıllarından itibaren yeteneği ile tüm istihbarat servislerinin dikkatini çeker. Başarısın da farkında olan Suzanne, yalnızca kendi menfaati doğrultusunda çalışmaya başlar. Hartley’in planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmak için Türkiye’ye gelen Siyah İnci, aynı zamanda Ömer ve Zehra’nın geçmişindeki büyük sırrın da kilit ismidir.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 tarihinde Mersin'de doğdu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Zeynep Tuğçe Bayat, eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünde tamamladı. Ardından oyunculuk hayaliyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğrenim gördü.

Üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde yer aldı. FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 2009 yılında rol alarak ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi.

2011 senesinde atv'de yayınlanan Gönülçelen adlı dizide "Nevra" karakterini, aynı yıl TNT'de yayınlanan Yıldız Masalı dizisinde "Pelin" karakterini, 2014 senesinde Ah Neriman dizisinde "Yeşim" karakterini ve 2015 senesinde Star TV'de yayınlanan Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı. Show TV’de yayınlanan Baba adlı dizide “Şahika” karakterini canlandırdı.

Son olarak ise, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisine Siyah İnci karakteriyle dahil oldu.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT EŞİ KİM?

Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile 23 Ağustos 2020 tarihinde evlendi.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Şansımı Seveyim Yaprak

2018 - Akvaryum Defne

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2009 Arka Sıradakiler Öğrenci

2010-2011 Gönülçelen Nevra

2011 Yıldız Masalı Pelin

2014 Ah Neriman Yeşim

2015 Çilek Kokusu Gonca

2016 Seviyor Sevmiyor Buket

2019-2020 Afili Aşk Ceyda Aran

2020 Kuruluş Osman Targun Hatun

2022 Baba Şahika Saruhanlı

2023- Teşkilat Siyah İnci