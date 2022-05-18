Doğu seçmeni ezberi bozacak mı

18 Mayıs 2022 Çarşamba

“Siz bir de rakamları görseniz” diye mail atmış bir okurum. İşareti aldım, buldum, gördüm…

Önceki Arka Bahçe’de CHP’nin Şanlıurfa’daki etkisinin ciddi oranda arttığını yazdım. Doğuda rüzgârın ana muhalefet partisinin lehinde estiğini dile getirdim.

Meğer bölgedeki iki ilde yapılan bir anket de varmış.

Diyarbakır merkezli araştırma şirketi Rawest’in mart ayında yaptığı bir çalışmaydı masamdaki. Urfa’da “Bu pazar seçim olsa” sorusuna yanıt verilmişti. İşte o araştırmadan öne çıkan tablo şuydu:

- AKP’ye daha önce oy vermiş her 100 seçmenden yaklaşık 15’i iktidar partisinden uzaklaştı. Bu seçmenlerden altı kişi kararsız ve boykot pozisyonuna çekildi. Diğerleri ise CHP, DEVA, Gelecek ve HDP’ye yöneldi.

- Kararsızlar dağıtılıp 2018 seçimleriyle karşılaştırınca, AKP’nin oy kaybı daha net görülüyordu. İktidar partisi yüzde 52.8’den 45.3’e geriledi. HDP’nin oyu ise yüzde 29.3’ten 26’ya düştü. MHP’ye gelince, parti yüzde 9.2’den 7.1’e gerilemiş, yani Urfa’daki oylarının yüzde 23’ünü kaybetmişe benziyordu.

- CHP ise ildeki oyunu neredeyse üç katına çıkardı. 2018’de yüzde 3.5 alan ana muhalefet partisi, mart ayındaki ankette 9.9’u yakaladı.

- DEVA 3.9 puan alırken Gelecek Partisi ise 2.7 puana erişti.

Peki, ya Van? Yaklaşık 1 milyon 150 bin kişilik nüfusuyla Doğu Anadolu’nun en büyük ilinde durum ne? Mart ayındaki verilere göre yazıyorum:

- İlde AKP’ye daha önce oy vermiş her 100 seçmenden yaklaşık 26’sı AKP’den uzaklaştı. Bunların sekizi kararsız veya seçimi boykot etmeyi planlıyor.

- Kararsızlar dağıtılıp 2018 rakamlarıyla karşılaştırma yapıldığında, iktidar partisinin 6.7 puan kaybedip yüzde 24.5’e gerilediği görülüyor. HDP ise 2 puan kaybedip 58.6’ya düştü.

- CHP’nin oyu ise yüzde 2.2’den 7.9’a çıktı, yani oyunu 3.5 katına çıkardı. DEVA’nın ildeki puanı 2.2 iken Gelecek’in seçmendeki karşılığı şu an 1.4 görülüyordu.

Evet, seçime en fazla bir yıl var. Ana muhalefet partisi eskiden çok zayıf olduğu Doğu’da artık kendisi için de güneşin doğacağını düşünüyor. Kuşku yok ki bu verilerin nereye evrileceğini sadece muhalefetin çabası belirlemeyecek. İktidarın küskün Kürt seçmenin kalbini kazanmak için yapmayı arzuladığı “kısmi çözüm sürecinin” de ne kadar başarılı olacağını göreceğiz.

PEKER OPERASYONU YAPAN BAKAN TÜRKİYE’DE

Haydi, klişe bir cümle kullanayım: İzmir’de Balkan havası esti. Dört gün önce Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali yapıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, festival için ilçeye gelen Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’ye bir kitap hediye etti.

Bu haberi yerel medyadan okuyabilirsiniz.

Gözden kaçan ise İzmir’e gelen Makedon Bakan’ın siciliydi.

Çok değil, bir ay önce Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı’nda çalışan dokuz polis tutuklandı. Polisler suçlulara sahte pasaport ve kimlik temin etmekle itham ediliyordu.

Operasyonu yöneten de İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’den başkası değildi.

Ne önemi mi var bunların? Şu: Tutuklanan polislerin Sedat Peker’e Kuzey Makedonya’da kalması için sahte kimlik belgesi düzenlediği de iddia ediliyor. Peker adına hazırlandığı ileri sürülen sahte belgede “Djadin Ademovski” ismi yazıyor. Hatırlarsanız, Peker geçen yıl “ülkede kalış amacına aykırı davrandığı” gerekçesiyle Kuzey Makedonya’dan sınır dışı edilmişti.

Yani, kendi polisine “Peker operasyonu” yapan İçişleri Bakanı, Türkiye’de CHP’li bir belediye tarafından ağırlandı.