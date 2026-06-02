İMZA VERMEK YA DA VERMEMEK: Kötülük kazanırken direnmek mi işbirliği yapmak mı?

(Bu makaleden önce, www.kongar.org’da 1 Haziran 2026 tarihli “Kılıçdaroğlu Hakkında Bir Değerlendirme” başlıklı yazım okunsa iyi olur!)

KÖTÜLÜK KAZANIRKEN DİRENMEK İÇİN SADECE CESARET YETMEZ:

Çünkü kötülük kazanırken direnmek, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir ahlak sorunudur!

Baskıya karşı direnmek, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir özgürlük ve bağımsızlık sorunudur!

Tek Kişi Yönetimi’ne karşı direnmek, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir cumhuriyet sorunudur!

Diktatörlüğe karşı direnmek, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir demokrasi sorunudur!

İnanç baskısına karşı direnmek, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir laiklik sorunudur!

Yanlış yapan kim olursa olsun direnmek, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir ilke sorunudur.

Sömürüye karşı direnmek, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir sosyal adalet sorunudur!

Haksızlığa karşı direnmek, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir hukuk devleti sorunudur!

KÖTÜLÜK KAZANIRKEN ONUNLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK VE ONA KATILMAK İÇİN DE SADECE CESARET YETMEZ:

Çünkü kötülük kazanırken onunla işbirliği yapmak ve ona katılmak da sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir ahlak sorunudur!

Muhalefet olarak, İktidarın “Demokratik Rejim”e darbesini desteklemek, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir “Demokrasi’ye ihanet” sorunudur.

Muhalefet partisini İktidarın bölmesine alet olmak, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir akılsızlık ve izansızlık sorunudur.

Seçimle göreve gelen ve uzun süre birlikte çalışılan insanları suçlamak, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir başarısızlık ve zafiyet sorunudur.

Seçmenin, özellikle de parti üyelerinin iradelerine aykırı bir biçimde, muhalif bir partinin liderlik koltuğunun iktidar eliyle gasp edilmesine destek verilmesi, sadece cesaret işi değil, aynı zamanda bir siyasal intihar sorunudur.

Bu yazı, İktidarın CHP’ye yaptığı, haksız hukuksuz, Cumhuriyet ve Demokrasi karşıtı saldırı için ana muhalefet partisi hakkında yazıldı.

Ama siz aynı gözlemleri, bir de İktidar partisi hakkında yapın, ülkemizdeki siyasetin seviyesinin niçin yerlerde süründüğünü daha iyi anlarsınız!