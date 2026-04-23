Burası, benim doğduğum, büyüdüğüm, yurtdışından heyecanla döndüğüm, korumak ve geliştirmek için ölmeye hazır olduğum VATANIM, TÜRKİYE CUMHURİYETİ mi?

Bugün ATATÜRK’ün çocuklara armağan ettiği 23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI mı?

***

Türkiye’nin siyaset ve hukuk tarihine geçen üç akıl almaz sürecin doruk noktalarını belirleyen ve aynı günlerde meydana gelen üç ayrı olay:

1- Yıllar önce katledilen bir kızın, Gülistan Doku’nun cinayeti dolayısıyla, olayı örtbas eden, devletin Tunceli Valisi’nin, Tuncay Sonel’in tutuklanması ve dehşet verici ayrıntıların öğrenilmesi.

2- “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 17’si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada, suç örgütü lideri olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın, tutuksuz yargılanmasına ilaveten, banka hesapları üzerindeki blokelerin de kaldırılması.

3- Bir iftira dolayısıyla, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte “Casusluk yaptığı” gerekçesiyle tutuklanan ve henüz yargılanması bile başlamayan Merdan Yanardağ’ın kurduğu ve yönettiği, tutuklandığı gün el konulan TELE 1 televizyon kanalının 28 milyon liraya satışa çıkarılması.

***

Merdan Yanardağ olayı özet olarak şöyle:

1- Merdan Yanardağ, iftira olduğu iddia edilen bir ihbara dayalı olarak “Casusluk” suçlamasıyla tutuklanıyor.

2- Kurmuş olduğu ve yönettiği TELE 1 adlı televizyon kanalına, aynı gün el konuyor.

3- “Casusluk” konusundaki iddianame açıklandığında, kamuoyu tatmin olmuyor.

4- Bu nedenle, “karapara aklama” konusunda ikinci bir suçlama daha yapıldığı haberi yayımlanıyor.

5- Bu suçlamalarla ilgili davalar görülmeye bile başlamadan, TELE 1 satışa çıkarılıyor.

Sonuç olarak, somut delil olmadan, iftira olduğu iddia edilen bir ihbar ile Yanardağ yargılanmadan hapse atılıyor, yargılanmadan kanalına el konuluyor ve şimdi de yargılanmadan kanal satışa çıkarılıyor:

Özetle, Anayasa’nın güvencesi altında olan, toplumun ifade ve basın özgürlüğü de Yanardağ’ın can ve mal güvenliği de ihlal ediliyor!

***

Merdan Yanardağ’ın bu konuda X sosyal medya platformunda yaptığı zincir açıklama şöyle:

“Kamuoyuna zorunlu açıklama ve bir çağrı: Tele1’e kayyum atayan iktidar, şimdi de TMSF eliyle satışa çıkararak kanalımızı yağmalamaya ve yandaşlarına peşkeş çekmeye çalışıyor.

Halkın desteği ve dostlarımızın katkıları ile mali ambargoları boşa çıkaran, dahası en büyük dört haber kanalı arasına girerek büyük bir başarı kazanan Tele1, 28 milyon TL’ye ihaleye çıkarılıyor.

Bu fiyat Tele1’in üç aylık işletme giderinden daha azdır. Çalışanlarımızın beş aylık maaş tutarı (geçen yıl) daha fazlaydı. Biz ücretleri hiç aksatmadan ödedik. Şimdi hepimizin alınterini, emeğini, akıl ve irade ile yarattığımız değeri yok pahasına yandaşa transfer etmek istiyorlar.

Yalan ve iftiraya dayalı ‘casusluk’ kumpas amacı böylece bir kez daha tartışmasız şekilde gözler önüne serildi. Amaç Tele1’e çökmek, susturmaya çalışmaktı.

Biz susmadık, ama onlar Tele1’i yağmalama ısrarını sürdürüyor. Kanalımızı yok pahasına satıp borçları da bize yıkmak istiyorlar.

Çok net; 28 milyon lira bir yağma fiyatıdır. Burada ilk kez bir bilgiyi açıklayacağım: Geçen yıl Tele1’e bu paranın 15 katı teklif edildi, satmadık. Fiyatın istersek daha yukarıya çıkarabileceği bilgisi de geldi.

Daha önce kanalın yüzde 50’sine bile kayyım ve TMSF’nin ihale başlangıç fiyatının yaklaşık on katı önerildi. Tele1’in topluma, izleyicileri ve çalışanlarına ait olduğuna inandığımız için kabul etmedik.

Eğer satsaydık ben tutuklanmayabilirdim... Zaten teklif sahipleri çok dolaylı şekilde 'Artık biraz rahat yaşamayı hak ettiğimi' söyleyerek uyarı da yapmışlardı. Alacağımız parayla, istersek daha sonra başka bir medya organı kurabilirdik vb. Sözüm ona, 'dostça' tekliflerdi bunlar.

Biz HAYIR dedik, uygun bulamadık.

Tele1 bir ticari kuruluş değil, halktan yana yayıncılık yapmayı ilke edinen bağımsız bir sosyal sorumluluk girişimiydi. Gazetecilik etiği ve ilkeleri bizim için temel ölçüydü. Ne para ne de baskıyla bizi teslim alabilirlerdi.

Bütün namuslu insanlara, medyadaki dostlarımıza, iş dünyasına, Cumhuriyetçilere ve topluma çağrı yapıyorum; Tele birin yağmalanmasına engel olalım, bize sahip çıkın! MERDAN YANARDAĞ"

***

Toplumun ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edilmelerine ilave olarak...

İftira niteliğindeki bir ihbar ile herkes kendini YARGILANMADAN bir anda hapiste bulabilir ve bütün hayatı boyunca çalışarak yaptığı birikimine de YARGILANMADAN el konulabilir.

EVET, GÜYA BENİM EGEMENLİĞİMDE OLAN VATANIMDA BİR KARABASAN BU!