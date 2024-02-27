Emre Kongar
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İmamoğlu medya tekelini aşabilir!

27 Şubat 2024 Salı

Bu iktidar yirmi küsur yıldır, hükümetin ve devletin bütün kurumlarını, hem kadro hem işleyiş olarak AKP’lileştirdi; AKP ise zaten lider partisi.

Dolayısıyla, karşımızda bizzat kendisinin de ifade ettiği gibi (“bizzat” zaten “kendisi” demektir, vurgu için kullandım) gerçek bir “Şahsım Devleti” var!

Devlet “Şahsımın” olunca, eğitimde, hukukta ve “sığınmacı” politikasında “Devlet Gücü” kullanılarak toplumsal yapı da yozlaştırıldı.

Sonuçta, eski Devleti yıktılar ama, iddia ettikleri “Yeni Türkiye”yi de kuramadılar; kuramayacaklar da!

***

Bir devletin genel yapısı, işleyişi, kadroları göreceli bir istikrara sahiptir.

Oysa “Şahsımın” çok sert virajlar sergileyen, ödüller ve cezalarla da desteklenen, birbirine taban tabana zıt siyasal ve ekonomik duygu ve düşünceleri “devlet politikaları” olarak ilan ediliyor.

PKK, Faiz, Esad, Libya, Sisi, Kürt Açılımı, ABD, AB, konularındaki sert virajlar, yandaş ve tetikçi medya mensuplarını bile çaresiz rüzgârgüllerine çevirdi.

***

Uğur Dündar, Müjdat Gezen’e, bir televizyon programında şu fıkrayı anlatmıştı (özet olarak):

Napolyon, Washington’da, ABD Başkanı Biden’a şöyle der:

“Elinizdeki bu yüksek teknolojiye dayalı silahlar bende olsaydı, Waterloo Savaşı’nı kaybetmezdim.”

Moskova’da Putin’e şöyle der:

“Elinizdeki KGB gibi güçlü bir istihbarat örgütü bende olsaydı, Waterloo Savaşı’nı kaybetmezdim.”

Ankara’ya gelir, Erdoğan’a şöyle der:

“Elinizdeki medya gibi bir basın bende olsaydı, Waterloo Savaşı’nı kaybettiğimi kimse duymazdı.”

(Bu fıkra X’te Çiğdem Bayraktar Ör tarafından da yazıldı.)

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Radyo, televizyon ve gazetelerin, özetle “Medya”nın geniş kitleleri yönlendirmesindeki gücü iyi bilinir.

Ben de “Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği” adlı kitabımda bunun ilkelerini özel bir bölümde anlattım.

Şimdi bir de insanların birbirleriyle haberleştikleri, olayları izledikleri “Sosyal Medya” çıktı; klasik medyayı bile geride bıraktı.

Ama ne yazık ki “Şahsım Devleti”nin ikiye böldüğü ve birbirlerine düşmanlaştırdığı seçmenlerin iktidar yanlısı olanları, ne medyanın ne de Sosyal Medya’nın gerçek haberleri veren kesimini izliyorlar...

Onlar sadece “Şahsım Devleti”nin medyasından ve “Trollerin Sosyal Medyası”ndan besleniyorlar.

14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde, sahte videolarla yapılan dezenformasyon iletileri bu nedenle etkili oldu.

Bunu aşmanın tek ve biricik yolu, “Yüz yüze iletişimdir”.

Üstelik önümüzdeki seçim “Genel” değil, “Yerel” seçimdir.

Dolayısıyla, seçmeni ile “Yüz yüze iletişimi” kuran, sık miting yapan, sendikaları, esnafı ziyaret eden, siteleri gezen, el sıkışan, dert dinleyen aday, “Kitle İletişim Araçlarını” özellikle televizyonları da iyi kullanırsa, çok daha avantajlı olacaktır.

Ekrem İmamoğlu bu konuda hem deneyimli hem de başarılı bir adaydır...

Bu özelliği onun şansını artırmaktadır.


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