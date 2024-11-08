Trump da Türkiye’yi kurban edecek mi?

08 Kasım 2024 Cuma

Emperyalizm krizde:

Daha doğrusu Emperyalizmin ekonomik ve siyasal düzeni krizde!

Ve Türkiye bu krizin kurbanlarından biri olarak seçilmiş durumda.

Salı günkü “Trump hoş mu geldi” başlıklı yazımın sonuna doğru şöyle demiştim:

Emperyalizm, hiç kuşkusuz, Başkan’ın kimliğinden bağımsız olarak, Türkiye’yi kendi çıkarları için kullanmaya devam edecek.

Bu yazımı koyduğum X hesabıma yanıt veren bir izleyicim “Bu Emperyalizm bey kimdir” diye sordu.

Ben de ona, “Güçsüzlere tecavüz eden şık takım elbiseli bey” diye yanıt verdim.

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Ülkemizde “Emperyalizm” terimi biz de onun içinde yer aldığımız için “Batı Emperyalizmi” yerine, esas olarak liderliğini ABD’nin yaptığı G7 ülkeleri için kullanılır.

G7 ülkeleri de ABD, İngiltere, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa ve İtalya’dır.

(Biz bunlara, güncel olarak Avustralya’yı, tarihsel olarak da Belçika, İspanya ve Portekiz’i de dahil etmeliyiz diye düşünüyorum ama bu ayrı bir yazı konusu. Nitekim sonradan G20 diye daha büyük bir grup da kurulmuştur.)

İşte bu ülkelerin ve bu ülkelerin lideri konumundaki ABD’nin kurduğu, yürüttüğü ve yararlandığı Emperyalist ekonomik ve siyasal düzen krizde.

Bu krizin iki nedeni var:

1) Emperyalizmin kurduğu ve yürüttüğü Neoliberal düzen, kendi içinde krizler üreten bir yapıya sahiptir.

Gerek 1970’ler ve 1980’lerdeki petrol krizleri gerek 2000’lerdeki finansal krizler, Emperyalizmin dayattığı Neoliberal düzenin sürdürülebilirliğini tartışmaya açmıştır.

2) Bu düzenin dışında kalan Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler zaman içinde çok gelişmiş ve BRICS ülkeleri “Batı Emperyalizmi”nin ekonomik ve siyasal düzenini tehdit etmeye başlamışlardır.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kurulmuştur. Sonradan Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da katılmıştır.)

Bu iki nedenden dolayı G7’nin dünya toplam geliri içindeki payı hızla azalmaktadır:

1994’te yüzde 67 olan bu pay 2023’te yüzde 43’e düşmüştür.

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İşte bu değişme ve gelişmelerden dolayı Emperyalizm, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, Köktendinci Radikal Siyasal İslam Terör örgütlerinin saldırılarını da kullanarak Avrupa’da ve Ortadoğu’da yeni krizler çıkarmış, Ukrayna-Rusya, NATO-Libya, Irak, Suriye, Filistin-İsrail savaşlarını başlatmıştır.

Ve bütün bu krizlerin, savaşların sonunda Türkiye, yerlerinden edilen insanların, sayıları 10 milyondan fazla olan sığınmacıların depolandığı ülke olarak seçilmiş, Emperyalizmin sömürüsüne, saldırganlığına ve savaşlarına kurban edilmiştir.

Trump, işte bu sürecin liderliğini üstelik daha kaba bir üslupla, sürdürecektir!