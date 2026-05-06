Beşiktaş topa ve oyuna hâkim. Ama yeterli tempo yok. Bu da rakip ceza alanına daha çabuk ve etkili girmeyi engelliyor. Ayrıca kritik noktalarda top kayıpları sorun. Bu arada Konyalı Adil oyunun başında Oh’u önce sözle kışkırtıyor. Sonra arkadan tekmeliyor. Hakemden uyarı alıyor! Yine Adil’in 21’de Asllani’ye ceza alanındaki faulü de penaltı tartışmalı. Beşiktaş 2. yarı ritmini artırıyor. Bol bol şut, bol bol korner atıyor; ama etkisiz. Kaçan net gol pozisyonu yok. Buna karşın Konya’nın kaleyi bulan bir topu bile yok. Sadece Beşiktaş’ı karşılıyor. Kontraatak arıyor. Maç tam uzatmaya giderken savunma arkasına atılan bir topla Konya penaltı kazanıyor ve Beşiktaş’ın onca emeğini boşa çıkarıyor.
Boşa çıkan emek
Beşiktaş topa ve oyuna hâkim.
06.05.2026
Lafla olmuyor!
Malumunuz; Dolmabahçe’de Beşiktaş’ın Karagümrük maçının ardından “taraftar olduğunu sanan bir grup” takımı ıslıklayarak soyunma odasına yolladı.
30.04.2026
Biz de askıya alsak
Yeni bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yaklaşıyoruz.
25.04.2026
İstifa diye bir şey
Burak Yılmaz’ın hakem yönetimlerine ilişkin, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu sorumlularına ilişkin açıklamalarına şaşırdınız mı?
16.04.2026
Bizim sevgili Luce’miz
Sevgili Lucescu’yu kaybettik. Çok üzgünüm. Ama böylesine değer görerek, böylesine sevilerek aramızdan ayrılması hep tek tesellim olacak.
09.04.2026
Yetişin Portekizliler
Bir hakem nasıl olur da ta orta sahadan bir penaltıya hükmedebilir.
07.04.2026