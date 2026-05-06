Beşiktaş topa ve oyuna hâkim. Ama yeterli tempo yok. Bu da rakip ceza alanına daha çabuk ve etkili girmeyi engelliyor. Ayrıca kritik noktalarda top kayıpları sorun. Bu arada Konyalı Adil oyunun başında Oh’u önce sözle kışkırtıyor. Sonra arkadan tekmeliyor. Hakemden uyarı alıyor! Yine Adil’in 21’de Asllani’ye ceza alanındaki faulü de penaltı tartışmalı. Beşiktaş 2. yarı ritmini artırıyor. Bol bol şut, bol bol korner atıyor; ama etkisiz. Kaçan net gol pozisyonu yok. Buna karşın Konya’nın kaleyi bulan bir topu bile yok. Sadece Beşiktaş’ı karşılıyor. Kontraatak arıyor. Maç tam uzatmaya giderken savunma arkasına atılan bir topla Konya penaltı kazanıyor ve Beşiktaş’ın onca emeğini boşa çıkarıyor.