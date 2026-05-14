Herhâlde yılın esprisi buydu; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Avrupa’nın en az hata yapan hakemleri bizde” açıklaması… Biz bugüne kadar “Patagonya Ligi” maçlarını mı izlemiştik yoksa? Evet gerçekten şaka gibi. Sizce bu sözlerin doğruluğuna inanan bir tek kişi bile çıkar mı aramızdan? Bırakın az hata yapmayı, bu ülkede sahadaki hakemlerin ve artık asıl hakem haline gelmiş VAR odası hakemlerinin gördüğüne göre karar verdiğini iddia eden, inanan bir tek kişi kalmış mıdır aramızda?

Aslında hakemleri değerlendirmek öyle 1-2 karar üzerinden yapılacak kadar basit bir iş değil. Çok kapsamlı bir konu bu. İlk düdükten son düdüğe kadar maçın nasıl yönetildiği kapsama alanında olmalı. Hakemin oyuna yaklaşımı önemli. Yani sadece penaltıydı, karttı meselesiyle sınırlı değil hakem performansı. Mesela top oyunda kaç dakika kalmış bu da çok önemli. Maçı oynatmaya mı çalışıyorsunuz yoksa “eften püften” faüllerle oyunu sık sık kesiyor musunuz?

Peki siz hakem hatalarını ölçerken hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz? Yani hata sayısı nasıl belirleniyor? Bu kadar hata yapılan bir ligde “Hata çok az” diyorsanız siz ya futboldan anlamıyorsunuz ya da “Bulunmaz Hint kumaşı” hakem hocalarınız size başka bir spor dalının kurallarını öğretiyor.

Ayrıca bakın İngiltere Premier Ligi’nde VAR konuşmaları anında maç spikerleri tarafından dinlenebiliyor. Ertesi gün de Profesyonel Maç Hakemleri Kurumu’nun başkanı tarafından açıklanıyor. Madem biz çok az hata yapıyoruz buna niye cesaret edemiyoruz?

Evet Avrupa’nın en güvenilen liglerinde de büyük hatalar yapılıyor. Ama bunlar saklanmıyor, herkes görüyor, tartışıyor ve düzeltilmeye çalışılıyor. Bizde ise her şeyin üstü örtülüyor. Üstelik bizde belki birkaç kulüp memnundur ama büyük çoğunluk hakem yönetimlerinden, adaletsizliklerden inanılmaz şikâyetçi. Ve hemen herkes hakemlerin büyük baskı altında olduğunu, bazı kesimlerin tepkisini çekerse maç alamayacağını da biliyor.

Şimdi böyle bir ortamda ve dahası Dünya Kupası’na bir tek hakem bile yollayamamış 85 milyon nüfuslu bir ülkenin TFF Başkanı çıkıp “Bizim hakemlerimiz Avrupa’nın en az hata yapan hakemleri” derse bize de futbolumuz ve hakemliğimizin ruhuna Fatiha okumaktan başka bir şey kalmaz…