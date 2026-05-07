Zaman kelimesini dillerinden düşürmeyenler sürekli “Zamana ihtiyacımız var” diyenler nedense zamanı en çok heba edenler. Doğru; zaman bir şeyleri oturtabilmek için en gerekli şey. Fakat o zamanı iyi kullanmak şartıyla.

Beşiktaş’ta Solskjaer’e zaman tanımayanlar “Bu hocayla olmaz, bu takım böyle oynatılmaz” deyip ipini çekenler, her ne hikmetse şimdi zaman istiyor. Aa pardon bir de bol bol transfer. Solskjaer’in yeniden yapılanma için “3 transfer dönemi lazım” sözlerini de tekrarlayarak. Ama Solskjaer, Demir Ege’siyle Kartal’ıyla eldeki futbolcuları da geliştirerek adım adım ulaşılabilecek bir hedeften bahsediyordu. Kastedilen ara transferde bile 5 oyuncu alıp dengeleri daha da bozmak değildi. Peki şimdi Beşiktaş geçen sezonun Fernandes’li, Rafa’lı, Masuaku’lu takımından daha iyi bir seviyede mi? Hani duran top çalışıyordunuz? Konya’ya karşı 10 korner atıldı. Peki sonuç? Tamam Beşiktaş için yine önemli bir maçta sonuca etkili yanlış hakem kararları vardı. Doğru fakat bu yeni bir şey değil ki. Koşullar Beşiktaş için hep bu maalesef. O zaman yapılması gereken her türlü en- geli aşacak düzeyde olabilmek. Tıpkı şampiyon olduğu yıllarda başarıldığı gibi. Ama bugün asıl konuşulması gereken Beşiktaş’ın maçlarda baskılı görünmesine rağmen neden sonuca gitmekte bu kadar zorlandığı.

Ve yine hatırlatıyorum; “Süper Lig’de işimiz kalmadı hedefimiz kupa” demek de “Bu takıma 10 futbolcu daha almak lazım” demek de çok büyük yanlıştı. Bu yaklaşımın takımı kötü etkileyeceği de çok açıktı. Ama anlaşılan herkes kendi paçasının derdine düşmüş. Futbolcunun psikolojisini unutmuş. Ve ayrıca her şeyi futbolcuların eksikliğine, önceki transferlerin yanlışlığına atfetmek de çok can sıkıcı. İyi bir teknik kadro eldeki futbolculardan en iyisini alabilen, kadrosunun performansını yükseltebilendir. “Hayallere gerek yok” deyip gönderdiğiniz Demir Ege’nin Asllani’den ne eksiği vardı ki? Ve Agbadou’yu bulmak (!) o kadar büyük para vererek almak mı transfer başarısı? Bunun için sportif direktöre ne gerek var? Bugüne kadar sabrettim ama söyleyeceğim artık: Sportif direktörün kulübede işi ne? Futbolculara taktik vermesinin açıklaması ne?

Evet “Zaman, zaman” dediler ama onca zamanın ardından elde var sıfır. Oysa ki zaman iyi kullananlara verilse sonra arkasında durulabilseydi belki bir sezon onuncu olurdu Beşiktaş ama geleceğini kurtarırdı. Ve en acısı da böyle ligi 4. bitirmek normalleşmez, kabullenilmezdi...