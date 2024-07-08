SWM Motor başvurusunu yaptı

08 Temmuz 2024 Pazartesi

Çinli markalar, AB ve Türkiye pazarlarına giriş yaparken üretimlerinin yerelleştirilmesine odaklanmaya başladı. Bu markalar arasında, Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de ATMO Grup tarafından temsil edilen SWM Motor da yer alıyor. Markaya Türkiye’de ilginin yoğun olduğu ifade eden ATMO Grup CEO’su Anton Chernov, “ATMO Grup olarak Türkiye’de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye’deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı, gelirimiz her yıl artıyor ve gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Şu anda yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Üretim tesisi, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamalı ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanmalı. Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak, yatırım projesi hakkındaki son karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

