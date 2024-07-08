SWM Motor başvurusunu yaptı
Çinli markalar, AB ve
Türkiye pazarlarına giriş
yaparken üretimlerinin
yerelleştirilmesine
odaklanmaya
başladı. Bu
markalar
arasında, Çin’in
önde gelen
otomotiv
üreticilerinden
Shineray Grup
bünyesinde faaliyet gösteren
ve Türkiye’de ATMO Grup
tarafından temsil edilen SWM
Motor da yer alıyor. Markaya
Türkiye’de ilginin yoğun olduğu
ifade eden ATMO Grup CEO’su
Anton Chernov, “ATMO Grup
olarak Türkiye’de yatırım
yapmaya ve daha fazla proje
geliştirmeye ilgi duyuyoruz.
Türkiye’deki çalışan sayımız
geçen yıla göre iki katına
çıktı, gelirimiz her yıl artıyor
ve gelişim için uzun vadeli bir
planımız var. Şu anda yıllık
50 binden fazla araç üretim
kapasitesine sahip bir üretim
tesisi üzerinde çalışıyoruz.
Üretim tesisi, Türkiye pazarının
ihtiyaçlarını karşılamalı ve aynı
zamanda Balkan ülkeleri ve AB
bölgesindeki diğer pazarlara da
ihracata odaklanmalı. Ayrıca
T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım
Ofisi ile görüşmelerimiz devam
ediyor. Ancak, yatırım projesi
hakkındaki son karar, devletten
sağlanan destek tedbirlerine
bağlı olacaktır” ifadelerini
kullandı.
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