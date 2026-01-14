1923’te Akçaabat’ta kurulan Sebat Gençlik Spor, 1968-69 sezonunda ilk kez bir ilçe takımı unvanıyla Türkiye Amatör Futbol şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı. Rahmetle andığımız İsmet İnönü’nün 40 lira bağış yaparak fahri başkanı olduğu asırlık çınarımız Sebat Gençlik Spor Kulübü bir ekol ve bir okul. Kimler geldi kimler geçti. Yaşar Mumcu, Özkan Sümer, Faruk Özak, Atay Aktuğ, Çolak İbrahim, Baykal Kazancıoğlu, Kaşif Töre, Dr. Ali Kemal Başaran, Şenol Güneş, Sinan Alayoğlu, Kadir Özcan, Güngör Şahinkaya, Serdar Bali...

Bugün TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Sebat Gençlik Spor eski günlerine dönmenin hayalini yaşıyor. Ligin ilk yarısını yenilgisiz lider tamamlayan Sebat Gençlik Spor ikinci devrenin ilk maçında evinde ağırladığı Karadeniz Ereğli Belediyespor’u farklı yenerek en yakın rakibiyle puan farkını 7’ye çıkardı. Başkan Atalay Armutçu ve yönetim kurulu, teknik sorumlu Turgay Karslı ile güzel bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon şampiyonluğu ikili averajla kaybeden Sebat Gençlik Spor’da bu yıl yönetim, teknik kadro ve oyuncular işi daha da sıkı tutarak hata yapmak istemiyor. Sebat Gençlik Spor bu sezon istim üstünde. Sergilediği oyun ve aldığı net sonuçlarla bu ligde misafir gibi görünüyor. “Şen ola Sebat şen ola” şarkısını söylemek için belki erken ama perşembenin gelişi de çarşambadan ancak bu kadar net olabilir. Asırlık çınar, yolun açık olsun.