İki sayfalık mahkeme kararı 5 Eylül tarihini taşıyor. 13 ismin 19 telefon numarasını ilgilendiriyor. Bu yazının konusu ise o listenin 12’nci sırasında yer alan belediye başkanı: Mithat Bülent Özmen. Yani Eyüpsultan’ın CHP’li belediye başkanı...

Hatırlarsanız; İBB iddianamesi mahkemeye sunulmadan hemen önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek adliye muhabirleri ile buluştu. Haberlere yansıyanlara göre, başsavcı o görüşmede şöyle dedi: “İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi Yönetim için ek iddianame düzenlenecek. Bunlarla ilgili soruşturma henüz bitmedi.”

Şimdi martta başlayacak yargılamalara esas olacak iddianamenin yüzlerce ek klasöründe yer alan belgelerden biri, başsavcılığın işte bu demecini teyit ediyor.

Tarih: 4 Eylül 2025.

İBB soruşturmasını yürüten savcılık, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nden bir karar çıkarmasını talep etti.

Talep dilekçesinde şu satırlar yer aldı:

“Cumhuriyet başsavcılığımızca suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere;

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı şüphelilere ilişkin 01.01.2020–31.07.2025 tarihleri arasında aradığı ve arandığı tüm görüşme detayları (arama/aranma, mesaj alma/ atma, GPRS, WAP kayıtları ile başarılı/ başarısız tüm çağrı girişimleri dahil olmak üzere), aradığı ve arandığı kişilerin abonelik kimlik bilgileri, aradığı ve arandığı kişilerin arama esnasındaki sinyal (baz) bilgileri tespit edilerek, baz/karşı baz olacak şekilde (CD ortamında PDF ve EXCEL olarak) çıkarılması için CMK’nin 135/6. maddesi gereğince yukarıda istenilen hususlarda iletişimin tespitine karar verilmesi talep olunur.”

Savcılığın “suç örgütü üyeliğinden şüpheli” diyerek 5 buçuk yıllık tüm iletişim dökümünü istediği isimler arasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de vardı. Buna göre, CHP’li Başkan Özmen’e ait 3 ayrı telefon için BTK’den yanıt isteniyordu.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği de ertesi gün verdiği kararla, savcılığın talebini kabul etti. Mahkeme “başka türlü delil elde etme imkânının bulunmadığı anlaşıldığından” diyerek karar verdi.

ÖZMEN: SİZDEN ÖĞRENDİM

Şimdi...

Bilen bilir; Mithat Bülent Özmen 2019 Yerel Seçimleri sonrasında İBB iştiraki İGDAŞ’ta genel müdür olarak göreve başlamıştı. 2024 seçimleri öncesinde bu görevinden istifa ederek siyasete soyunan Özmen sayesinde, Eyüpsultan’da belediye yönetimi 30 yıl aradan sonra CHP’ye geçmişti.

Savcılığın talebinden anlaşılıyor ki Eyüpsultan’ın belediye başkanı Özmen, özellikle İGDAŞ dönemine dair “şüpheli” olarak soruşturuluyor. Ve demeye de dilim varmıyor ama bugün 16 olan tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı çoğaltılmak isteniyor.

Konuya dair CHP’li Başkan Mithat Bülent Özmen’i aradım. İBB davasının ek klasörlerine göre “şüpheli” olmasına dair görüşünü sormak istedim. Özmen “Şimdi sizden öğrendim” dedi ve ekledi: “Hiçbir fikrim ve bilgim yok. Gerçekten niye, neden olur; bilmiyorum. Sonuç itibarıyla her şey çok ortada ve açık bir insanım. O yüzden de herhangi bir yorum yapmam mümkün değil, çünkü bilgim yok.”

Bu yeni ortaya çıkan belge gibi birçok veri de gösteriyor ki... CHP’nin “bu kez farklı olacak” dediği normalleşme çabasının iktidarda pek karşılığının olmadığı bir yıl, memleketi bekliyor.