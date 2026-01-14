Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bağımsız dış politika
Ahmet Süha Umar
Son Köşe Yazıları

Bağımsız dış politika

14.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Suriye ve İran’da yaşananlar, Türkiye açısından, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken gelişmelerdir.

SURİYE’DE NE OLUYOR?

Şara yönetiminin, SDG unsurlarının, Halep’in üç mahallesini terk etmesi için yaptığı harekât, amaç ve arkasındaki güçler yönünden dikkatle irdelenmeyi gerektiriyor.

Harekâtın ABD ve İsrail’in bilgisi hatta onayı olmadan yapılması, Şara hükümetinin niteliğine aykırıdır. ABD ve İsrail’in, Suriye, SDG ve Ortadoğu’da bir Kürt devleti yaratılması politikalarında bir değişiklik mi var? SDG’nin Suriye’de ayrılıkçı politikasına destek geri mi çekiliyor? Şara hükümetinin, “SDG unsurlarının, üç mahalleyi terk edip, Suriye’nin, SDG denetimindeki kuzeydoğusuna çekilmesi koşulu”, bu soruların yanıtını oluşturuyor ve harekâtın bu politikalara uygun olduğu izlenimini veriyor. Çatışmalar uzayınca Barrack’ın Suriye’ye koşması ve SDG’ye değil Şara’ya itidal önermesi bu izlenimi destekliyor. Şara’nın koşulu, Suriye’nin üniter bir ulus devlet olmayacağını, SDG’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda özerk bir güç olarak tanındığını teyit ediyor. Harekâtın, Suriye’nin bütününde de etkili olmayı planladığı anlaşılan SGD’nin bu beklentisinin ABD-İsrail planlarına uymadığı için yapıldığına işaret ediyor.

Bu gelişme Türkiye’nin, Suriye’nin üniter bir ulus devlet olması, SDG’nin, Suriye yönetimi ve ordusu ile birleşmesi talebinin gerçekleşmeyeceğini, Türkiye’nin Suriye politikasının çöktüğünü gösteriyor.

DEM NE İSTİYOR?

DEM yöneticilerinin ve bazı Kürt grupların, Halep harekâtına eleştirileri, talep edildiği takdirde Türkiye’nin Suriye hükümetine destek olacağı açıklamalarına karşı tutumları, DEM’in, SDG’nin Suriye’nin sadece kuzeydoğusunda değil bütün Suriye’de söz sahibi olmasını beklediğini gösteriyor. Öcalan gibi DEM’in de Türkiye’de bitirilmiş olan ayrılıkçı Kürt hareketinin, Suriye’den, daha da güçlü biçimde yürütülmesini umduğu ve bu beklentinin tehlikeye girmesinin DEM’i ve arkasındaki güçleri rahatsız ettiği anlaşılıyor. Bu da DEM’in, Türkiye partisi olma ve “çözüm süreci”nin Türkiye’yi terörden arındıracağı, Öcalan’ın barış istediği, SDG üzerinde de etkili olarak bunu sağlayabileceği savları ile çelişiyor.

İRAN ÖNEMLİ 

Suriye’nin bölünmesi artık bir gerçek. Trump’ın tonu artan tehditleri, sıranın İran’a geldiğini gösteriyor. ABD ve İsrail’in İran’ı etkisizleştirme, Irak ve Suriye gibi bölme planlarının yaşama geçirilmesi için bir bahane olarak kullanılacağı anlaşılan iç karışıklıklar, Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor.

İran, 1979 sonrasında, özellikle kadın hakları ve özgürlükler açısından çağın çok gerisinde olan rejimini Türkiye’ye de ihraç için çaba göstermiştir. Ancak İran, Ortadoğu’da gerek Arap devletleri gerek İsrail’e karşı bir denge unsurudur. Arap devletlerinin yöneticileri laik ve demokratik Türkiye’den haz etmiyor olsalar da halklarının, 2002 öncesi Türkiye’ye, “örnek ülke” olarak baktıkları unutulmamalıdır. Türkiye’ye yaklaşımları tartışmalı, hemen tümü ABD etkisinde olan Sünni Arap yönetimleri karşısında Şii İran, önemli bir denge unsurudur. İran’ın bu niteliği, Türkiye için, iyi ilişkiler sürdürülmesi ancak çok dikkatli olunması gereken İsrail bakımından da önemlidir. Bunlara, İran’ın, kendi ülkesinde bulunan Kürt nüfus nedeniyle, ABD-İsrail’in Büyük Kürdistan projesine karşı durulması açısından taşıdığı önemi de eklemek gerek. Özetle, İran’ın barış ve istikrar içinde, üniter bir ulus devlet olarak devamı Türkiye’nin ulusal çıkarlarına uygundur. İran’ın nükleer silah sahibi olması ise Türkiye’nin çıkarına değildir. Bu konuda geçmişte Brezilya ile bir olup İran’ın nükleer silah programına zaman kazandırmak ne kadar yanlış idiyse, İran’ın Ortadoğu’da Arap ülkeleri ve İsrail karşısındaki denge unsuru niteliğinin korunması ve Kürt ayrılıkçılığı ile ortak mücadele de o kadar doğru bir politikadır.

ABD-İSRAİL VE TÜRKİYE 

Türkiye’nin, ABD-İsrail’in Ortadoğu planlarının yaşama geçirilmesine engel olamasa bile ABD emperyalizminin peşine takılarak ona destek olması, Suriye örneğinin de gösterdiği gibi, ulusal çıkarlarına aykırıdır. ABD ve İsrail’in Ortadoğu politikalarına karşı tutum almak ve bunun gerektirdiği adımları atmak ise tam bağımsız bir dış politika gerektirir. Türkiye’nin, ulusal çıkarları doğrultusunda bağımsız bir dış politika izleyebilmesi, meşruiyetini başka bir ülkenin başkanından aldığı izlenimini vermeyen; halkının tam desteğine sahip, sırtında kişisel veya kurumsal kambur bulunmayan bir iktidar tarafından yönetilmesine bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti ancak o zaman sahip olduğu büyük potansiyelden yararlanabilir.

İlgili Konular: #İran #suriye #Dem Parti #sdg #Tom Barrack

Yazarın Son Yazıları

Bağımsız dış politika

Suriye ve İran’da yaşananlar, Türkiye açısından, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken gelişmelerdir.

Devamını Oku
14.01.2026
Amerikan Barışı!

Şili’nin sosyalist devlet başkanı Allende’yi intihara(!) sürükleyen, ABD (CIA) destekli General Pinochet darbesi (1973) sırasında Buenos Aires Büyükelçiliğimizde görevliydim.

Devamını Oku
07.01.2026
Çöken diplomasi gerçek diplomat

Bölgesinde ve dünyada ağırlığı, saygınlığı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün dış politikada düşürüldüğü durumu görmek için son birkaç olaya bakmak yeter.

Devamını Oku
31.12.2025
Takke düştü, kel göründü

“Terörsüz Türkiye” masalında, takke düşmüş, kel görünmüştür.

Devamını Oku
24.12.2025
Amerika meydan okuyor

Türkçeye “Amerika Meydan Okuyor” başlığı ile çevrilen kitabında (1967), ABD’nin Avrupa’da özelikle sanayi alanında artan varlığına dikkat çekerek Fransa’yı, ABD’nin dümen suyuna girmenin sakıncaları konusunda uyaran Jean-Jacques Servan-Schreiber, büyük ölçüde haklı çıktı.

Devamını Oku
17.12.2025
‘Kürt sorunu’

Türkiye kırk yıldır “Kürt sorunu” ile yaşıyor!

Devamını Oku
10.12.2025
Ukrayna ateşle oynuyor!

Türkiye, Gambiya bandıralı iki tankerin Karadeniz’de, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içinde vurulduğuna dikkat çekerek Rusya-Ukrayna savaşının tırmanışının durması çağrısında bulundu.

Devamını Oku
03.12.2025
Kıbrıs’ta sağlam durmak

Osmanlı’nın Venedik’ten aldığı (1571) Kıbrıs Adası, Rusya’ya karşı destek arayışında, egemenliğin Osmanlı’da kalması kaydıyla yönetimi geçici olarak İngiltere’ye bırakılıncaya (1878) kadar barış içinde yaşamıştır.

Devamını Oku
26.11.2025
Stratejik ortak!

Yıllardır Türkiye ile ABD’nin “stratejik ortak” oldukları söylenir.

Devamını Oku
19.11.2025
Casus belli*

Yunanistan ve GKRY, Türkiye’nin, AB-Avrupa için Güvenlik Girişimi (SAFE) Programı’na katılmak istiyorsa...

Devamını Oku
12.11.2025
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti

Vatikan, Papa 14. Leo’nun, İznik Konsili’nin 1700. yılı olan bu yıl 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Devamını Oku
05.11.2025
Tarih tekerrür mü ediyor?

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Devamını Oku
29.10.2025
II. Abdülhamit’in durumuna düşmek!

“Kıbrıs sorunu”, Kıbrıs Barış Harekâtı ile çözülmüştür.

Devamını Oku
22.10.2025
Ortadoğu tamam, sıra Batı Balkanlar’da!

“Bölge ve dünya dengelerinin ne yönde değişeceğini bilemeyiz. Koşullar oluştuğu takdirde Sırbistan, Kosova’yı tanımamızın karşılığını, bizi çok yakından ilgilendiren Kürt ayrılıkçılığı konusunda vermekten kaçınmayabilir.

Devamını Oku
15.10.2025
Korsanlar, haydutlar ve devlet başkanları

İsrail’in kendi karasuları dışında seyreden silahsız Sumud Filosu’na saldırısı, “deniz haydutluğu-korsanlık”tır.

Devamını Oku
08.10.2025
İktidar hesap vermektir

İktidar hesap vermektir

Devamını Oku
01.10.2025
Diplomasi notları

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Washington Büyükelçiliği’ni açarken “Yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum.” demiş.

Devamını Oku
24.09.2025
Türkiye-Çin dostluk bağı: Uygurlar

Uygur Türkleri, Türkiye ile Çin arasında dostluk bağıdır.

Devamını Oku
17.09.2025
Kılavuzu Trump olanın!

Trump’ın göreve geldiği Ocak 2025’ten bu yana dünyada olanlar bu başlığı hak ediyor.

Devamını Oku
10.09.2025
Balkanlar’da Yugoslavya, Avrupa’da Türkiye

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi olarak atandığımda, Başbakan Danışmanı Ahmet Davutoğlu, “Belgrad’a atanmanızdan memnun oldum Süha Bey” demişti.

Devamını Oku
03.09.2025
Kardeşim Hakan Fidan

Haberlerde gördüm. “SDG, İsrail ile işbirliği yapıyor.

Devamını Oku
27.08.2025
Biz bu haltı neden yedik?

Trump ile Putin’in, “merak uyandırarak” reklamı yapılan Alaska buluşması bazılarının beklediği sonuçları vermedi.

Devamını Oku
20.08.2025
Hayali koridorun düşündürdükleri

Trump, Azerbaycan ile Nahçıvan’ı ayıran Ermeni topraklarındaki, henüz adı var kendi yok Zengezur Koridoru’nun işletmesini aldı.

Devamını Oku
13.08.2025
Karagöz ile Hacivat

Bugünlerde dünyayı parmaklarında oynatmaya çalışanları gördükçe, çocukluk yıllarımda Hayali Küçük Ali’nin Karagöz ile Hacivat gösterilerini anımsıyorum.

Devamını Oku
06.08.2025
Neredeeen nereye...

Dünyada ve çevremizde, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren hatta devletin geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyan değişimler oluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Şarkılar seni söyler...

Güftesi Müzeyyen Hanım’a, bestesi Muzaffer İlkar’a ait...

Devamını Oku
23.07.2025
Anlayana sivrisinek saz...

Bir ülkede kargaşa, anarşi, terör, iç çatışma ortamını yaratan, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin olmaması, hukuka uyulmamasıdır. “Terörsüz Türkiye”, Türkiye’de demokrasinin olmadığını, devletin, “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” niteliğinin kaybolduğunu gösteren bir tanımlamadır.

Devamını Oku
16.07.2025
Trump neyin peşinde?

“Tarzan” Johnny Weissmuller zora düşünce, “Tarzan müşkül durumda!” derdik.

Devamını Oku
09.07.2025
Aile fotoğrafı

Herkes, NATO Lahey Zirve Toplantısı aile fotoğrafındaki, gece tuvaleti görünümünde açık yeşil elbisesiyle göz kamaştıran, alımlı ve güzel kadın Hollanda Kraliçesi Maxima’ya odaklanmış ama o fotoğrafta bulunmaması gereken kişiyi, sevgili Emre Kongar atlamamış.

Devamını Oku
02.07.2025
Zaman hızla tükeniyor

ABD, uluslararası ilişkilerin ve hukukun tüm ilkelerini yok sayarak İran’a saldırdı.

Devamını Oku
25.06.2025
Türkiye’yi ne bekliyor?

2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu politikası, bölge ülkelerinin iç işlerine ve aralarındaki sorunlara karışmamaktı.

Devamını Oku
18.06.2025
Köşe yazarı sorumluluğu

Yıllar önceydi. Amman’dan bindiğim THY uçağında, bir gazeteci-köşe yazarı arkadaşımla karşılaştım.

Devamını Oku
11.06.2025
Ateş çemberi

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen, ikinci Dolmabahçe buluşması beklediğim gibi yine göstermelik bir görüşme oldu.

Devamını Oku
04.06.2025
Dünya lideri!

Arada bir de olsa, Türkiye’ye dışarıdan ve dışarıdakilerin gözüyle bakmak yararlı olabiliyor.

Devamını Oku
28.05.2025
Bıçak sırtında

Her şey o kadar şaka gibi ki ciddi bir yazı yazmak zor.

Devamını Oku
21.05.2025
Silahlara veda!

Silahlara veda!

Devamını Oku
14.05.2025
Büyük Kürdistan’a doğru

Büyük Kürdistan’a doğru

Devamını Oku
07.05.2025
Emperyalizmin Kemalizm saplantısı

Emperyalizmin Kemalizm saplantısı

Devamını Oku
30.04.2025
Büyük kuşatma. Ege, Kıbrıs ve Suriye

Büyük kuşatma. Ege, Kıbrıs ve Suriye

Devamını Oku
23.04.2025
İsrail Türkiye’den uzak durmalıdır

İsrail Türkiye’den uzak durmalıdır

Devamını Oku
16.04.2025