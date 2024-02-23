Yalova'nın keşfedilmeye değer doğal güzellikleri...

23 Şubat 2024 Cuma

Uzun yol gitmeden İstanbul'dan uzaklaşıp, günübirlik bir kaçamak için Yalova harika bir adres. Yalova, İstanbul'u karşı kıyılardan seyredebildiğiniz, üstelik kısa sürede ulaşabilidiğiniz bir şehir. İster arabalı vapur ile ister Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak İstanbul'un kalabalığından kaçıp Yalova'ya ulaşmak mümkün. Peki, Yalova'da ne yapılır?

İstanbul'un insan yoğunluğundan kaçmak için kış ve bahar mevsiminde Yalova'yı ziyaret edebilirsiniz. Özellikle sahil bölgeleri kışın oldukçe sessiz ve sakin. Deniz kıyısında yürüyüş yapmak Marmara Denizi'ni bu kez başka bir kıyıdan seyretmek ruhunuza iyi gelecek. Yalova'da pek çok kumsal bulunuyor. Buralar yazın plaj olarak kullanılsa da denize girilmeyen mevsimlerde kamp sandelyenizi alıp oturmanız için harika bir yer. Yalova şehir merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıkta pek çok doğal güzellik de bulunuyor.

ERİKLİ YAYLASI

Bunlardan ilki Erikli Yaylası. Doğa ile baş başa kalmak isteyenler için Erikli Yaylası, Yalova'nın saklı cennetlerinden biri. Yürüyüş yapmak, piknik yapmak veya sadece doğanın sesini dinlemek için bile mükemmel bir yer. Erikli Yaylası kampçıların her mevsim tercih ettiği bir destinasyon. Yayla'da kamping ve yiyecek içecek işletmeleri mevcut. Erikli Yaylası'na gittiğinizde Teşvikiye Kent Ormanı, Çifte Şelale ve Dipsiz Göl'e mutalaka uğrayın.

SUDÜŞEN ŞELALESİ

Yalova'nın bir diğer doğal güzelliği ise Sudüşen Şelalesi. Bu muhteşem şelale Yalova merkeze yaklaşık 40 dakika uzaklıkta. Her ne kadar Yalova'ya çok yakın olsa da burası Bursa sınırları içerinden yer alıyor. Yolu biraz virajlı. Kış mevsimi nedeniyle sessiz ve sakin. Çevresinde bir işletme bulunuyor. Şelale o kadar güçlü akıyor ki ıslanma ihtimaliniz yüksek.

HERSEK LAGÜNÜ

Kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı için ideal bir yer olan Hersek Lagünü, Yalova'nın Altınova ilçesinde yer alıyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan lagün, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında kuş göçlerini izlemek için harika bir nokta.

Yalova, hem kısa süreli kaçamaklar hem de uzun soluklu tatiller için uygun bir adres. Yalova'ya yolunuz düşerse, bu güzellikleri keşfetmeyi unutmayın.

Yalova'nın en önemli yapılarından bir olan Yürüyen Köşk yarınki yazımın konusu olacak.





