Ağır spor yapanların, 50-60 yaşlarındaki durumları nasıl olur? Sevgilii Müjdat Ağabey (GEZEN) yazmıştı: Hastalık hastası sürekli sebepsiz yere doktora gider, yalandan şuram ağrıyor, burama bir şeyler oldu... Doktor da ne yapsın gönlünü hoş tutar, bir iki şey söyler, yollar. Bir gün kendisi de bu sebepsiz geliş gidişlerden rahatsızlık duyar ve doktora sorar; “Doktor Bey benim bu hastalık hastası halim ne zaman geçecek?” Doktorun yanıtı çok ilginçtir; “50-60 yaşlarından sonra geçer, çünkü artık hastalığın kendisi gelmeye başlar.”

Gençliğinde uzun süre ağır spor yapanların kalıtları 50-60 yaşından sonra kendisini göstermeye başlar. Gençken hırs, azim, yarışma isteği, gençlik ateşi, kazanma arzusu, nedeniyle birçok sakatlanmayı görmezden gelir, öteler, ama yaş ilerleyince kendi vücudu ile başbaşa kalır ve bazı belirtiler ön plana çıkmaya başlar. Peki neler olur?

Futbolcuların bacakları paytaklaşır. Uyluk kaslarından kaynaklanan kasık çekilmesi. Güreşçiler boyun ve bel tarafından kalınlaşır, kulaklarda deformasyon oluşur, kireçlenme görülür. Yüzme, sutopu yapanların omuzları çok dolgunlaşır, akciğerlerde havuz nedeniyle kronik klor rahatsızlığı dikkat edilmezse astıma yol açabilir. Basketbolcular kamburlaşır omurga ve postür bozukluğu nedeniyle öne eğilerek yürür, kronik diz ve parmak ekem ağrıları oluşur. Haltercilerin disk kayması, fıtık, kalp büyümesi. Tenisçilerin el bilekleriyle tenisçi dirseği denilen müzmin rahatsızlıkları olur. Cimnastikçilerin aşil tendonu, avuç içi nasırlaşma ve bel ağrıları “Ben buradayım” der. Bisikletçilerde hemoroid ve duruş bozukluğu ile avuçlarda nasırlaşmalar. Voleybolcularda aşil tendonu, omuz ve diz menisküs yırtılması, eklem ağrıları, aşırı gelişmiş omuz nedeniyle duruş bozukluğu. Buz pateni baldır kalınlığı. Travmalı dövüş sporlarında özellikle parkinson benzeri beyinde nörolojik kalıcı hasarlar, burun kırığı ve yüzde şekil bozukluğu. Atletizmde diz ve ayak bileklerinde tendon problemleri ve ağrılar. Vücut geliştirmecilerde, kaslarda sarkmalar ve şekil bozukluğu. Kayakçılarda diz ve kesik yaraları. Judoda parmak ve bileklerde eklem rahatsızlıkları.

İnsan vücudunda 35-40 yaşlarından sonra kaslarda erime ve güçsüzlük başlar. 60-70 yaşlarında bu erime çok daha fazla olacaktır. Artık onlara güvenemezsiniz. Beyin ile uygulayıcı arasında uyumsuzluklar başlar. Spor yaparken ölüm vakaları bu zorlamanın en belirgin halidir. En sağlıklı sporlar olarak, golf, tenis, yüzme, fitnes, yoga, dengeli bir fizik bırakabilir. Doğru yapıldığı sürece spor sağlıklı yaşamın vazgeçilmezidir. Sağlıkla ve sporla kalın.

ZAFER ÖZHABEŞ

Milli cimnastikçi-Eski Milli Takım Antrenörü