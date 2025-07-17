Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada sağ eğilimler yükselişe geçti. Fransa’da, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) açık ara farkla ilk sırayı alması, Almanya’da aşırı sağcı partinin (AfD) ana muhalefet konumuna gelmesi, yine aşırı sağcı Meloni’nin İtalya’da seçimi kazanması, Macaristan’da Orban’ın kesintisiz iktidarı ve elbette ki tüm dünyanın “alametifarikası” Trump’ın ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve gelmesi, bu tehditlerden kaynaklı tedirginliğin hiç de yersiz olmadığını gösteriyor.

Oysa dünyadaki aşırı sağcı iktidarların tek dayanağı; küreselleşme garabeti ile destekledikleri liberal ekonomi politikalarının iflasıyla ortaya çıkan ekonomik buhran ve yerle bir ettikleri ülkelerden kaçan insanların oluşturduğu dalga dalga göçler karşısında, kendi toplumları içinde oluşan tepkileri manipüle etmekten başka bir şey değildir!

İYİLEŞME OLMADIKÇA…

İdeolojiler her zaman seçmen tercihlerinde belirleyici olurken teknoloji sayesinde dünyayla entegre olan kitlelerin sınıf bilinci her geçen gün gelişmekte, siyasetten ve siyasetçilerden beklenti ve talepleri artarak, değişmektedir. Halklar, egemen sınıfların demokrasi anlayışlarından farklı bir demokrasinin olması gerektiği bilincine ulaşarak, daha fazla özgürlük için mücadele etmektedir!

“Dünyanın birden değişeceği yoktur; ama insan kendini sıkan şey karşısında o kadar sabırsızdır ki, her ne pahasına olursa olsun ondan kurtulmak ister. Binlerce örnek de gösteriyor ki dünya böyle çabuk şifa aramaktan hep zarar görür. Halinde genel bir iyileşme olmadıkça, bir an dertten kurtulması iyileşme demek değildir.” der, “Devrim” başlıklı bir denemesinde Montaigne.(*)

Günümüz dünyasında ırkçı, liberal politikaların sürdürülebilir olmadığı apaçık ortadadır! Bu politik yaklaşımlarla dünyanın iyileşmesi mümkün değildir! Bu nedenle aşırı sağ parti ve liderlerinin iktidarı da çok fazla sürmeden, yok olup gitmeye mahkûmdur!

SEÇMEN TERCİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Son anketler, Türkiye’de seçmen tercihlerinin çok belirgin olarak değiştiğini göstermektedir... Kamuoyu araştırma sonuçlarından bağımsız, meydanların daha çok özgürlük, daha çok refah, daha çok adalet ve daha çok demokrasi talebiyle her geçen gün biraz daha dolması gözlerden kaçmamakta, adeta anket sonuçları doğrulanmaktadır. Türkiye’de seçmen, artan siyasi baskılar, antidemokratik uygulamalar ve ekonomik şartların etkisiyle de olsa dünya halklarının şimdilik önündedir ve farklı düşünerek, farklı davranışlar sergilemektedir! Bu her şartta çok değerli bir kazanımdır! Ve bu kazanımda son araştırmalara göre birinci parti konumuna yükselen, Özgür Özel başkanlığındaki ve tutsak edilmesine rağmen Ekrem İmamoğlu etkisindeki CHP’nin payı kuşkusuz çok büyüktür!

GÜN GELİR…

Gelelim bundan sonrasına… CHP, bu güçte olmamakla birlikte daha önce de rüzgârı arkasına almış fakat her defasında patlamaya hazır fırtınanın kopmasını bir türlü sağlayamamıştı!Partinin yakın tarihlerdeki ideolojik muğlaklığı, popülist iletişim stratejileri seçmende mutsuzluk ve umutsuzluk yaratarak, seçim sonuçlarının doğrudan etkilenmesine, iktidar yolunda sürekli tökezlemesine neden olmuştu!

Ancak halkın refah ve demokrasi talebinin su yüzüne çıktığı bu günlerde, son yılların aksine, uzun zaman sonra ilk kez, 19 Mart rüzgârını da arkasına alarak özüne, ideolojik çizgisine geri dönmüşe benziyor CHP! Evet, mahkeme salonlarında, yurt, özgürlük ve adalet savunmaları yapılıyor, yüksek sesle. Bu duruş, satır satır, hece hece toplumda karşılık buluyor. Seslerine, sesler katılıyor meydanlarda! Dalga yükseliyor! Dünyanın aksine Türkiye, refah, adalet ve demokrasi talebiyle sola yöneliyor…

Belli mi olur, belki de bu sayede dünya halkları Türkiye’yi örnek alarak, faşizme karşı omuz omuza verir, gün gelir! Ekonomide ve finansal piyasalarda sık sık negatif ayrışan Türkiye, bu defa siyasette pozitif ayrışan taraf olur!

AYDIN ÖNCEL

EKONOMİST