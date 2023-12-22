Araba almak için en uygun zaman

22 Aralık 2023 Cuma

Yıl sonu her zaman araba almak için en uygun zamanların başında gelmiştir. Bunun öncelikli nedeni yılsonu elindeki stokları bitirmek isteyen markaların yaptığı cazip kampanyalar olmuştur. Bu yıl ise kampanyaların haricinde bir neden daha var.

Öncelikle mevcut durum içinde kampanyalara bakarsak 21 Aralık itibarıyla politika faizinin yüzde 42.5'e yükseldiği durumda hem faizsiz kredi hem de yüzde 2 civarında uygulanan düşük kredili kampanyalar oldukça iyi seçenekler.

YÜZ BİNLERCE LİRALIK İNDİRİM

Düşük kredilerin haricinde peşin alımlarda yüz binlerce lira indirim ve takasa özel ekstra indirimler de halihazırda pek çok markada sunulan teklifler içerisinde yer alıyor.

Bu kampanyalar araba almaya uygun zemin hazırlarken akıllardaki soru işareti ise ertelemek. Erteleme fikrinin başlıca nedeni ise yüksek mecduat faizleri. Bugün 1 aylık mevduat faizi 1 milyon lira için ortalama 40 bin lira seviyelerinde. Yani sıfır araç almak isteyenler yaklaşık 2 ay bekleyip elindeki parayı mevduatla yaklaşık yüzde 9 artırabilirken 2 ay sonra almak istediği aracın fiyatı yüzde 9'un altında artarsa kârlı üzerinde artarsa zararlı olacak.

Unutulmaması gerekense ocak ayında asgari ücret zammı yapılacağı. Bu zam dolaylı olarak enflasyonu mutlak suretle artıracaktır.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEYİCİ OLACAK

Pek çok kişi asgari ücret artışı ile birlikte hemen her ürünün fiyatında artış olacağını zaten biliyor. Ancak bu artışın özellikle yerel seçime kadar sınırlı olacağı düşüncesi hâkim. Ama ne kadar sınırlı olacağını düşünürken Cumhurbaşkanı'nın ''Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir'' sözlerini de bir kenara koymak lazım. Bu sözler ile asgari ücretin beklenenin üzerinde olmasının söz konusu olabileceği de anlaşılıyor.

Ayrıca kısa süre sonra bitecek yıl sonu kampanyaları da cabası.

Diğer bir soru işareti de seçilecek aracın yenisinin kısa süre içinde çıkacağıdır. Yeni gelecek ve kasa değiştirecek modellerde önemli değişiklik olan araçlar artan fiyatları ile her zaman kendinden önceki versiyonun fiyatlarını da artırmaya iyi bir adaydır. Bu modellerde büyük değişiklikler yapılması beklenen yeni kasaların kısa süre sonra eski olacak olan satıştaki versiyonlarını almakta bir zarar olmadığı gibi kâr etme durumu bile söz konusu.

ARTIK ÇOK RİSKLİ

Dolayısı ile yüksek mevduat faizlerine rağmen uygun şartlarla iyi kampanyaları tercih etmek en ideal karar. Bir nebze daha kâr edebilir miyim diye daha fazla risk almaya gerek yok. 2023 Aralık araba almak için en uygun zamanlardan biri.