Türkiye'nin büyük kentlerinde trafik sorunu katlanarak büyümeye devam ediyor. Son yapılan araştırmalarda başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara ve Bursa'daki trafik yoğunluğunun korkunç seviyelere çıktığı raporlandı.

Rapora gelmeden Türkiye'de içinden geçtiğimiz dönemde çok daha büyük sorunların olduğu herkesin malumu. Daha birkaç hafta önce sokakta bir kadına tacizde bulunan iki kişi hakkında birine 9 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak hapiste tutuklu kaldıkları yalnızca 1 yıllık süre nedeniyle tahliye edildiler.

İstanbul seçimlerinde 4 milyon 432 bin kişinin oyunu alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmasına karşın İBB davasının başlayacağı tarih ise bir gün önce 9 Mart 2026 olarak açıklandı.

CHP'li belediye başkanları tutuklu bir şekilde cezaevlerinde dava sürecini beklerken teröristbaşı Abdullah Öcalan için ''umut hakkı'' tartışılıyor; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması isteniyor, hatta vekiller toplanıp İmralı'ya ziyarete bile gidiyor.

''Bunlar gibi anlaşılması zor daha birçok olay'' da cabası. Tüm bu karmaşa içinde basit bir rapor ise çok şey anlatıyor.

***

Öncelikle tekrar o rapora dönelim.

Inrix Traffic Scorecard 2025 açıklandı.

İstanbul 2023 yılında trafiğin en yoğun olduğu kentler içinde 6’ncı sıradayken 2024 yılında zirveye yerleşmişti.

2023 yılında trafikte ortalama bekleme süresi İstanbul’da 91 saatten 105 saate çıkarken 2025 yılında bu sürenin 118 saate ulaştığı paylaşıldı. Aynı zamanda İstanbul bu süreyle ikinci sıradaki New York'la arayı 3 saaten 6 saate de çıkardı ve açık ara en kötü trafiğin olduğu kent seçildi.

12 Ocak 2025 tarihli ‘’Müjde! İstanbul'u trafiğin en yoğun olduğu kent yaptık...’’ başlıklı yazımda İstanbul’un zirveye yerleşmesine değinirken ‘’Bu gidişle yakında listeye Ankara da İzmir de girer’’ demiştim. Öyle de oldu.

Bu iki kentimiz de ilk 20’de kendine yer buldu.

Bir önceki yıla göre İzmir’de ortalama trafikte bekleme süresi yüzde 53 artarak 72 saate çıktı, Ankara’da ise yüzde 18’lik artışla 71 saate ulaşıldı. Bu sürelerle İzmir 18'inci Ankara ise 19'uncu oldu.

Bursa da ilk 50’ye girdi; bir önceki yıla göre trafik yoğunluğu yüzde 33 arttı, ortalama bekleme süresi 64 saat olarak açıklandı. Bu süreyle Bursa 32. sıraya yerleşti.

***

Rapor gösteriyor ki sanayide, tarımda, hayvancılıkta kalkınma beklenen yönetime yapılan eleştiriler karşısında ''Ama yol yaptı'' sözleri bile işitilemeyecek duruma gelindi.

Artık büyük yatırımlar yapmadan asfalt dökerek beğeni kazanmak için bile bütçe yok.

İşte ekonomideki bu kötü gidiş, maddi refaha meşru yollarla ulaşmayı neredeyse imkânsız hale getirerek toplumsal sapmaya neden oldu. Artan suçlar karşısında adaletin terazisi ise iyice şaştı.

''Bunlar gibi anlaşılması zor daha birçok olay''ı bu tabloda anlaşılır kılan tek şey ise tıpkı öncekilerde olduğu gibi yine birilerinin ''hesabı'' oldu.