Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören ve 36 maddeden oluşan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. AKP tarafından verilen önergeyle kabul edilen kanun, yüksek cezalar nedeniyle tepki çekti.

Cezaların artırılması hiç şüphesiz ihlalleri azaltacaktır. Ancak ihlallerin azaltılmaya çalışılmasından öte verilen cezalarla ''Trafiği düzenlemek bir yana öncelikli hedef kasayı doldurmak mı'' sorusu akıllara geldi.

Öne çıkan cezalar ise şöyle:

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Bir yıl içinde yapılan ihlal sayısına göre kırmızı ışık cezası 1.000 TL ile 80 bin TL arasında değişiyor. Ayrıca üç kez ihlal yapan sürücünün 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün süreyle ehliyetine el konulurken altıncı ihlalde belge tamamen iptal edilecek.

İhlal- 1.000 TL İhlal- 10.000 TL İhlal- 15.000 TL İhlal- 20.000 TL İhlal- 30.000 TL İhlal- 80.000 TL

HIZ SINIRI AŞIMI

Hız sınırı aşım cezası da aşım değerine bağlı olarak belirleniyor. Ayrıca yapılan ihlale göre 90 güne kadar ehliyete el konulabiliyor.

Hız Aşımı Miktarı (km/saat)

6-10- 2.000 TL

11-15- 4.000 TL

16-20- 6.000 TL

21-25- 8.000 TL

26-35- 12.000 TL

36-45- 15.000 TL

46-55- 20.000 TL

56-65- 25.000 TL

66 ve üzeri- 30.000 TL

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren geri alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara verilen 200 bin lira idari para cezası verilecek.

MAKAS ATMA, DRİFT YAPMA CEZASI

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirenlere 90 bin TL ceza uygulanırken, araçlar 30 gün trafikten men edilir ve 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

Drift yapanlara 140 bin TL ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilir ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulacak.

Motosikletle ön kaldırmak ve akrobatik hareketler yapmanın cezası ise 46 bin TL'yken bu esnada kullanılan araçlar 60 gün trafikten men edilecek ve 60 gün süreyle sürücü belgelerine de el konulacak.

Geri alınan sürücü belgeleri, süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına engel hali olmadığının anlaşılması ve idari para cezasının tümünün tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK

Yapılan tespit sonucunda, 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya yükseltildi.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara ihlalin ikinci defa gerçekleşmesi halinde uygulanan idari para cezası 877 liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Alkollü araç kullanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulur, 5 yıl içinde ikinci kez alkollü yakalanırsa ehliyetine 2 yıl süreyle el konulur. 3. kez yakalandığında ise sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.

AMBULANSA YOL VERMEMEK

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

SES SİSTEMİ KULLANMAK

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanılırsa 3 bin TL para cezası, aracın standart ses ve görüntü sistemine aykırı olarak yüksek ses çıkışına imkan veren sistemlerin araçta bulunması halinde 21 bin TL ceza verilir ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilir.

PLAKA CEZALARI

Araç plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin TL idari para cezası verilir ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilir.

MOTORLU BİSİKLETLERE ZORUNLU SİGORTA

Son olarak motorlu bisikletler zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren alınacak. Maddeye "elektrikli skuter" ibaresi eklenerek bu araçlarla ilgili hukuki sorumluluğun genel hükümlere tabi olması hüküm altına alınıyor.

