Küresel futbol ekonomisinin tepesinde yer alan FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde açıkladığı ödül artışıyla yine tartışmaların odağında. Toplam ödül havuzunun 871 milyon dolara çıkarılması ilk bakışta federasyonlar lehine bir adım gibi görünse de işin ekonomik arka planı bu kararın farklı okunması gerektiğini ortaya koyuyor. Asıl soru basit ama kritik: FIFA gerçekten cömert mi, yoksa baskı altında mı geri adım attı?

2026 Dünya Kupası, 48 takım ve 104 maçla tarihin en büyük organizasyonu olacak. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek bu dev turnuvadan FIFA’nın 8.4 ila 11 milyar dolar arasında gelir beklediği biliniyor. Bu büyüklük, FIFA’yı adeta küresel bir spor holdingine dönüştürüyor. Ancak bu dev gelirin yalnızca yüzde 10’unun katılımcı federasyonlara dağıtılması, futbol ekonomisinin en temel çelişkisini gözler önüne seriyor. Burada açık bir “değer üretimi-değer paylaşımı” sorunu var. Sahada oynayan futbolcular, organizasyonun yükünü taşıyan federasyonlar ve artan maliyetlere katlanan katılımcılar. Buna karşın gelirin büyük bölümünü elinde tutan FIFA.

FIFA’nın ödül artışını “ticari başarı” ile açıklaması da bu çelişkiyi derinleştiriyor. Eğer ortada rekor bir ticari başarı varsa, bunun doğal sonucu daha adil bir gelir paylaşımı olmalıydı. Oysa yaşanan, federasyonların artan maliyetler nedeniyle ses yükseltmesi sonrası gelen gecikmiş ve sınırlı bir düzeltme. Özellikle Avrupa federasyonlarının şikâyetleri bu sürecin tetikleyicisi oldu. ABD gibi pahalı bir pazarda düzenlenecek turnuvada konaklama, ulaşım, vergi ve operasyonel giderler ciddi biçimde artmış durumda. FIFA her ne kadar 50 kişilik kafile için bazı temel masrafları karşılasa da, günümüz futbolunda teknik ekiplerin büyüklüğü ve operasyonel ihtiyaçlar bu sınırın çok ötesine geçmiş durumda.

Ödül yapısına bakıldığında da benzer bir tablo var. Takım başına 12,5 milyon dolar katılım payı ve 2 milyon dolarlık ek ödeme, mutlak olarak yüksek görünse de toplam gelir içindeki payı sınırlı kalıyor. Üstelik performansa dayalı ödüllerde herhangi bir artış yapılmamış olması, değişimin sistemsel değil yüzeysel olduğunu gösteriyor. Ortada net bir futbol ekonomisi paradoksu var: Oyun büyüyor, gelirler katlanıyor ama bu büyümenin getirileri sahaya eşit yansımıyor. FIFA, gelir üretiminde agresif; dağıtımda son derece temkinli. 871 milyon dolarlık ödül havuzu, mutlak büyüklüğüne rağmen göreli olarak tartışmalı bir seviyede kalıyor. Federasyonların baskısı olmasa bu artışın gerçekleşmeyeceği gerçeği, FIFA’nın finansal yaklaşımını açık biçimde ortaya koyuyor.