Tuğrul Akşar
Bir dünya eşitsizlik!

21.04.2026 04:00
2026 Dünya Kupası, 48 takımlı dev formatıyla sadece bir futbol turnuvası olmaktan çıktı; 8.4 milyar doları aşan rekor gelirle küresel sermayenin en parlak vitrini haline geldi. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, yüzeyde “kapsayıcılık” vaadi sunsa da derinlerde futbolun finansallaşmasını ve merkezçevre eşitsizliğini daha da keskinleştiriyor.

Modern futbol artık 60 milyar Avro’luk dev bir endüstri. 32’den 48’e çıkan takım sayısı, Okyanusya’ya garanti kontenjan, Yeşil Burun Adaları, Özbekistan, Irak ve Kongo gibi çevre ülkelerin dönüşü ilk bakışta “futbolu dünyaya yayma” gibi görünüyor. Ancak bu genişleme, FIFA’nın “For the Game, For the World- Oyun İçin, Dünya İçin” ve “For the Peopleİnsanlar İçin” söylemlerinin popülist bir illüzyonundan ibaret.

Türkiye, 24 yıl aradan sonra Play-Off’ları aşarak Dünya Kupası’na döndü. Çekya ve İsveç gibi ülkelerle birlikte sahneye çıkması, sistemin stratejik bir hamlesi: Çevre ve yarı-çevre coğrafyaların tutkusu ve ekonomik potansiyeli, merkez ülkelerin (İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya) finansal hegemonyasına payanda oluyor. Türkiye gibi ciddi futbol ekonomisine sahip bir ülke için katılım, altyapı ve ticari değer artışı açısından önemli bir kaldıraç olsa da gerçek rekabet gücü hâlâ yüksek piyasa değerli kadrolara sahip merkezlerde toplanıyor.

Son 26 yılda (2002-2026) 6 Dünya Kupası’nın tamamı merkez ülkelerin müzesine gitti: Brezilya, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Arjantin. Bu tesadüf değil. Oyuncu piyasa değerleriyle sportif başarı arasındaki doğrusal ilişki, futboldaki finansallaşmanın en somut kanıtı. Geniş format rekabeti demokratikleştirmiyor; sadece erişimi artırıyor.

Finansal tablo daha da çarpıcı: FIFA, 2026’da 655 milyon dolar ödül havuzu dağıtacak (şampiyon 50 milyon dolar). 2006’daki 240 milyon dolardan yaklaşık üç kat artış. Ortalama takım ödülü 13.7 milyon dolara yükseldi. Pastayı büyütmek kolay; ama büyüyen pastadan aslan payı yine merkezin ve FIFA’nın kasasına gidiyor. Sonuçta 2026 Dünya Kupası, bir genişleme hikâyesinden çok dengesizlik testi. Daha fazla takım, maç, gelir. Ama aynı zamanda derinleşen eşitsizlik, artan oyuncu yükü ve oyunun ticari aklın gölgesinde kalması. Türkiye’nin katılımı gibi gelişmeler coşkuyu artırsa da asıl mesele değişmiyor: Bu büyüme futbolda adaleti mi getiriyor, yoksa sadece kârlılığı mı artırıyor? Futbolun gerçek sahipleri olan halklar ve çevre ülkeler için “başka bir Dünya Kupası” hâlâ mümkün. Bunun yolu, kaynakların hakkaniyetli dağılımından, finansal makasın daraltılmasından ve rekabetin sermaye gücünden kurtarılmasından geçiyor.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #FIFA #Maç #futbol #2026 Dünya Kupası

