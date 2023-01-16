7’den 70’e Müjdat Gezen

16 Ocak 2023 Pazartesi

“İlkelerin olacak

Seni satın alamayacaklar

Aptalların uydurduğu

‘Herkesin bir fiyatı vardır’ gibi sözlere kanmayacaksın

(...) onurunla, kimliğinle ve beyninle akıllı yaşayacaksın,

üretecek, sevecek, sevileceksin...”

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Müjdat Gezen’in dizeleri... Neye inandıysa, ne söylediyse öyle yaşadı.

Sanat yaşamının 70’inci yılında büyük usta bize ne kadar zengin olduğunu gösterdi.

Serveti ile meşhur Kral Karun’un hayal bile edemediği “insan hazinesi” Cemal Reşit Rey’in 1000 kişilik salonundan taşıyordu.

Her biri ülkemizin yüzakı, çağdaş, Atatürkçü, yurtsever Müjdat Gezen dostları, öğrencileri, onun yaşamının anlatıldığı belgeselde kimi zaman gözyaşı döktü, kimi zaman kahkahaya boğuldu...

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7’den 70’e sevgi...

Hepimizin yaşam yapbozunun bir parçasındadır Müjdat Ağabey. Güldürürken düşündürmüş, Müjdat Gezen Kültür Merkezi ile yoksul gençlerin elinden tutmuş, çok sayıda sanatçıyı kültür dünyamıza katmış, yaşamı iyilik ve güzellikle dolu bir aydın...

Öyle ki aydın namusu ile AKP iktidarının ülkemizi çölleştirmesine de en yüksek perdeden itiraz etmiş bir cesur yürek...

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70’inci sanat yılın kutlu olsun Müjdat Gezen. Öğrencin, oyuncu İlker Ayrık’ın söylediği gibi “Jübilen kabul edilmedi”.

Daha yapacak çok şey var.

Cumhuriyet gazetesindeki en son “Köşe Atışı”n gol olacak yakında...

Aynen şunları yazmıştın:

“- Tak tak tak...

- Kim o?

- Ben haziran ayıyım.

- Ooo hoş geldin demokrasi.”

CUMHURİYET

Yeni yılın ilk ayını ortaladık bile...

Memleket, gazetemizin çok konuşulan manşetleri gibi yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla boğuluyor...

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Cumhuriyet medya grubu, yeni nesil haberciliğin tüm unsurları ile okurlarına ulaşırken geleneksel basılı gazetesi ile de gündemin perde arkasına bakıyor, etkin yazarları ve deneyimli kadrosu ile gazetecilik bayrağını yükseltiyor.

Haber kaynağından çıktığı anda Cumhuriyet’in sosyal medya hesaplarından hızla aktarılıyor, eşzamanlı olarak www.cumhuriyet.com.tr ile yani haber portalımızla kamuoyuna detayları sunuluyor, gazetemizin haber merkezi ve yazıişleri ekibi ise basılı gazete için gündemi, özel bilgi ve yorumlarla bir kuyumcu gibi işliyor...

Gazetemizin YouTube kanalı TV formatındaki içeriklerle, yapay zekâ destekli yeni nesil habercilik örnekleri vermeye başlayan Cumhuriyet 360 ise çok özel dosyalarla bu yıla damgasını vuracak.

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Haberleri ile gündem yaratan Murat Ağırel ile basın dünyamızın duayen ismi Oktay Ekşi’yi yeni yılda kadromuza kattık.

Yakın zamanda Türkiye’nin Aydınlanma mücadelesine Cumhuriyet’te katkı koyacak sürpriz isimler de bizimle olacak.

DEVLETİN ALTINDAN HUKUKU ÇEKERSEN

2004-2008 arasında yolsuzlukları anlattığım TV programı “Yolsuzluk ve Yoksulluk” RTÜK’ün hedefindeydi.

O dönemin tek özgür kanalı Kanaltürk idi. Kanala bir gün RTÜK’ten bir yazı geldi. “Tuncay Mollaveisoğlu’nun programının yayından kaldırılması, söz konusu gazetecinin hiçbir isim ve format ile yayınlarda yer almaması...” anlamına gelen bir yazıydı.

Yani bana ekran yasağı gelmişti. Bu absürt kararı dinlemedik tabii. Yayınlara devam ettik. Yargıda hâlâ bağımsız hâkimler vardı.

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Halk TV’ye “mimik cezası” gelince o günü hatırladım. Kendilerini devletin değil AKP’nin bürokratı olarak gördükleri için hukuk dinlemiyorlar.

Ayşenur Arslan’ın programına “mimikle terörü övdükleri” gerekçesi ile ceza verilmişti. Gazeteci Emin Çapa “mimik cezasını” maske ile yayına çıkarak eleştirince bir ceza daha geldi!

Keyfiliğe bakın!

Bugün gazetemizde yer verdik; Muğla Valiliği resmi hesabından Erdoğan ve AKP’nin klibini paylaştı. Devletin valilik makamı AKP’nin il teşkilatı sanki?!

İçişleri Bakanı Soylu’nun trol ordusunun Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı!

Bu kadar da olmaz denen her garabeti yaşattı Türkiye’ye AKP...

Parti devletinin de ötesinde “şahıs devleti” haline getirildi Türkiye Cumhuriyeti. Bu son seçim...

“Armudun sapı, üzümün çöpü” denilecek zaman değil!