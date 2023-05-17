Haydi sandığa, haydi demokrasiye...

17 Mayıs 2023 Çarşamba

Memleketin dört bir yanından seçim usulsüzlüğü yağıyor...

Seçim sonucunu açıklama inisiyatifini kaybeden, seçimi de kaybediyor.

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14 Mayıs seçim sürecini milyonlarca seçmen gibi dakika dakika izledim.

CHP Genel Merkezi’ne ulaşan sonuçları anbean yetkili isimleri arayarak takip ettim.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazandığını düşünüyorum.

Elbette benim böyle düşünmem sonucu değiştirmeyecek ancak bazı soru işaretlerine dikkat çekmeyi gazetecilik sorumluluğu olarak görüyorum.

Sandıkların açılmaya başlandığı ilk andan, sonucun netleştiği son ana kadar Sinan Oğan’ın aldığı oy oranı hiç değişmedi.

İstatistik bilimi ile açıklanması çok zor bir fotoğraftı!

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AA’nın manipülasyonu ile CHP’nin güçlü olduğu illerdeki sandık sonuçları açıklanmadı. Erdoğan’ın yüzde 60 ile başladığı seçim sonuçları yüzde 50’ye kadar düştü ve uzun saatler boyunca bu şekilde kaldı.

O sırada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu açıkladılar.

Muhalefet partilerinin örgütleri dışında, Türkiye gönüllüleri, sandıkların yüzde 80’ine hâkimdi. Oradan da çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu gösteriyordu.

Islak imzalı sonuçlarda yüzde 49’a 45 Kılıçdaroğlu önde iken sistem kilitlendi. YSK sistemine giriş yapılamıyordu.

Daha sayılmamış çok sayıda sandık varken ve bu sandıklar da CHP’nin güçlü olduğu bölgelere aitken TV kanallarında Erdoğan’ın öne geçtiği duyuruldu. Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre bir saniye içinde 12 bin sandık sonucu sisteme yüklenmişti.

Erdoğan 49.5’e Kılıçdaroğlu 44 bandına vidalandı!

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Islak imzalı tutanaklar ile YSK’ye girişler arasında büyük farklar vardı. Seçim sonuçlarına dün saat 17’ye kadar itiraz hakkı tanındı. Sonucu etkilemek için elbette sandıkların tamamına hâkim olmak gerekiyordu. Muhalefetin sandık hâkimiyeti ile ilgili soru işaretleri var.

CHP Genel Merkezi’ne ulaşmayan ıslak imzanın alınamadığı sandıklarda manipülasyon yapıldığı iddiası var.

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Seçim sonuçlarını AA manipüle etti. YSK zamana oynadı... Veri akışı Millet İttifakı’nın sisteminden de gelmeyince sonucu YSK belirledi.

Benim için soru işaretleri ile dolu bir seçim daha yaşanmış oldu...

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Şimdi olanı konuşma zamanı değil...

Önümüzdeki seçim son derece hayati ve hata yapılmaz ise Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansı çok yüksek.

Bunun için moral gerekli...

Saray’ın amacı, TBMM’deki üstünlüğün ve önde olmanın verdiği moral ile muhalif seçmeni sandıktan uzaklaştırmak.

Oysa iki gündür, Erdoğan’ın aslında kazanmadığını Cumhuriyet’te detayları ile analiz ediyoruz.

Gazetemizin dünkü başyazısında Erdoğan açısından seçim Pirus zaferi olarak değerlendirildi.

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Muhalefet bu seçimden ders çıkarıp sandık güvenliği konusunda tam anlamı ile bir seferberlik başlatmalıdır.

Gelen haberler gönüllüler ağına on binlerce başvurunun yapıldığı yönünde...

Yani Türkiye değişim istiyor ve değişimin asıl kahramanları, sandık görevlisi olmak için başvurarak ülkenin kader seçiminde elini taşın altına koyuyor.

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İkinci tura katılım yüksek olmalı

İkinci turda katılımın az olması durumunda Erdoğan açık farkla seçimi kazanıp bunu da Kılıçdaroğlu taraftarlarının sandığa küsmesi ile açıklayacaktır.

Muhalefet hangi sandıklarda eksik olduğunun tespitini yapmalı ve önlem almalıdır.

Islak imzalı sonuçlarda sistem tıkır tıkır çalışmalı, seçmen manipülatif veri akışından kurtarılmalıdır.

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Erdoğan ilk kez kaybetti... Muhalefet ilk kez değişime çok yakın...

Görünen o ki Sinan Oğan da Kılıçdaroğlu lehine açıklama yapacak.

11 gün içinde aynı katılımın sağlanması ve sandık güvenliğinin eksiksiz yerine getirilmesi halinde Kılıçdaroğlu ülkenin 13. cumhurbaşkanı olacaktır.

Haydi Türkiye sandığa, haydi demokrasiye...