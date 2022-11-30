Aç çocuklar ülkesinde yeni anayasa!

30 Kasım 2022 Çarşamba

Denetim yapmasın diye kolu kanadı kırılan Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporuna bakalım...

Cumhurbaşkanlığı’nın harcaması 3 milyar 710 milyon 801 bin TL.

Saray’ın günlük harcaması 10 milyon lirayı geçiyor... Günlük 10 milyon TL...

13 uçağı ve 3 helikopteri olan bir politikacı yönetiyor memleketi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uçan saraylarla ilgili ısrarlı soruları yanıtlamıştı: “Envanterde sekiz uçak var” demişti.

Uçakların her birinin yıllık bakım gideri 800 bin dolar...

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Diyanet İşleri Başkanlığı’na 35 milyar 910 milyon 653 bin TL’lik bütçe ayrıldı. 35 milyar TL!

Milletin cebinden günlük 98 milyon TL Diyanet’in işlerine harcanıyor..

Enerji, çevre şehircilik, dışişleri bakanlıklarını geride bırakan Diyanet bütçesi, terörle, çetelerle mücadele eden Emniyet’in, istihbaratın, jandarmanın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinden bile yüksek!

Çocuk yoksulluğunda Kosta Rika’dan sonra ikinci ülke olan Türkiye, lüks araba saltanatında Fransa’yı İtalya’yı geride bırakıyor!

Çocukları aç büyüyen bir ülkenin yöneticileri 115 bin kamu aracı ile dünya listesinde en savurgan ülke konumunda...

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Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin odağında milletin hazinesi var...

Geçilmeyen yollara, uçulmayan havalimanlarına milyarlar aktardı AKP...

Kamu hastanelerini kapatıp yerlerine şehir hastanesi yaptırarak Hazine hortumuna yasal kılıf buldular.

“Çalıyorlar ama çalışıyorlar” sözünün karşılığı yap-işlet-devret ya da kamu özel işbirliği projeleri...

Nerede bir köprü, havalimanı, tünel, otoyol, hastane var ise her birinin maliyetinin onlarca misline yapıldığı ortaya çıktı..

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AKP-MHP el ele verip muhalefetin okullarda çocuklara bir öğün yemek verilsin teklifini reddettiler...

O eller bu teklife nasıl karşı çıktı?

Bakara makaracıları alkışlayan o eller...

Yolsuzluktan boğazına kadar batmış siyasetçileri aklayan o eller...

Azgın azınlığın milyonlarca dolar vergi borcunu bir kalemde silen o eller...

Yoksul bir çocuğun bir öğün düzgün yemek yemesine nasıl “hayır” dedi!

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Çocuklara bir öğün yemek için bütçeniz yok ama yandaşlarınıza, Hazine’ye boru hattı döşeyen müteahhitlerinize, Londra’yı su yolu yapmış siyasetçi ve bürokratlarınıza para var öyle mi?

Merkezi bütçeyi, bakanlıkların bütçesini, Saray’ın harcamalarını geçiyorum, yerel yönetimlerden sözde vakıf ve derneklere aktarılan milyonlara ne diyeceğiz?

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Bir annenin çocuğunun beslenme çantasına kuru ekmek ve su koyduğu cehennemin sorumlusu sizsiniz..

Başı öne eğik babaların, tencerede taş kaynatan annelerin sorumlusu sizsiniz...

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Türkiye savaş dönemlerinde, kıtlık zamanlarında yaşamadığı intiharlarla sarsılıyor..

AKP, 2020 yılından itibaren intihar verilerinin de yayımlanmasını yasakladı...

Veri yoksa sorun da yok!

Ancak 2015-2020 arasında 10 bin 94 erkek, 3 bin 28 kadın, 1155 genç ve çocuk canına kıymış...

Beş yılda, 14 bin 530 can, 14 bin 530 kıyamet hikâyesi...

Büyük çoğunluğu ekonomik bunalımın kül ettiği insanlar..

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Geçen akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terörün en kötüsü yoksulluktur diyerek şu cümleleri kurdu;

“Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke, işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Çocuk yoksulluğu. İşte o, bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç, yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula getirdiği beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Vallahi bu var, su ve ekmek... Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı, beslenme saatinde, arkadaşlarından saklanıyor, baygınlık geçiriyor.”

Geçen yıl dört çocuktan biri aç gitti okula... Bu yıl sayı daha da artacak...

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Yeni anayasa için masaya oturdu muhalefet...

Anayasayı çocuklar için de yazın...

Yolsuzluğu, yoksulluğu önleyen, kamu kaynaklarının hakça bölüşümünü, eğitimden sağlığa her yurttaş için eşitliği getiren bir anayasa...

“Devlet doğduğu andan itibaren çocuklardan sorumludur..”

Anayasanın değiştirilemez maddeleri arasına yazılmalı; “Çocukların yaşam hakkını savunmak, eşit, adil ve özgür bireyler olarak yetişmelerinin teminatı olmak devletin görevidir.”