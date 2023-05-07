Cumhuriyet; Aydınlanma, demokrasi ve haberciliğin yüz yıllık gücü

07 Mayıs 2023 Pazar

*Bu yazı gazetemizin 99'uncu yıldönümü için hazırlanan ekte yayımlanmıştır.

Cumhuriyet ile yaşıt Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 99. yılı bugün...

Gazetemizin asırlık yaşının heyecanını yaşarken sadece bir hafta sonra yapılacak Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine son sayıyoruz...

21 yıl boyunca Cumhuriyetin tüm kazanımlarını aşındırmış; demokrasi ve insan haklarını yargıdaki kadrolaşma, kumpas operasyonları ve tek adam sistemi ile askıya almış; Atatürk’ün çağdaş, Aydınlanmacı ışığını söndürmek için elinden gelen her şeyi yapmış gerici AKP iktidarının kaderi 45 milyon seçmenin elinde.

Cumhuriyet gazetesi bu önemli seçimi gazetecilik meslek ilkelerinden ödün vermeden takip edip okurlara aktarırken Atatürk’ün görev olarak yüklediği devrimleri koruyan misyonundan da zerre taviz vermiyor.

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99 yıldır zamanın tanığı olan, sayfalarında nice düşünce, olay ve haberi tarihe gün gün nakış gibi işleyen Cumhuriyet’in, sadık okurunun hafızasında ve hatırasında özel bir yeri vardır.

Türkiye’nin patronsuz tek gazetesi Cumhuriyet, gerçek anlamda okuruna aittir.

Cumhuriyet, eşsiz tarihsel mirasının yanı sıra ülkemizin en önemli referans gazetesidir. 99 yıllık yayın hayatı ile dünyanın en köklü ve saygın basın kuruluşları arasındadır.

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Cumhuriyet yalnızca bir gazete değildir...

Aydınlanma Devrimlerinin bayrağıdır ve bu uğurda şehitler vermiştir...

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Cumhuriyet, Atatürk Türkiye’sinin yüzüdür, ilkeli ve özgür haberciliğin kalesidir.

Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, gazetemizi Cumhuriyetin ilanından yaklaşık bir sene sonra, Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacak eserlerinden biri olarak var etmiştir... Kuruluş sermayesini cebinden ödemiştir.

Cumhuriyet, Cumhuriyetimizin ilk eseridir...

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Kuvayı Milliye ruhu, antiemperyalizm, tam bağımsızlık ilkesi, Aydınlanma ve çağdaşlık ülküsü gazetemizin 99 yıldır genlerine işlemiştir.

Cumhuriyet vefadır... Gazetede uzun yıllar zor koşullarda gazetecilik mücadelesi veren tüm değerlerini başının üzerinde taşır...

Cumhuriyet gelecektir... Bilimin ışığında çağdaş dünyalı, yurtsever kuşaklar yetişmesi için kamuoyunu bilgilendirme ve iktidarları uyarma görevini yılmadan yapar...

Cumhuriyet cesarettir... Korku iklimi dağları sardığında memleketin dört bir yanında her bir gazete okurun elinde çoban ateşine dönüşür...

Cumhuriyet bir ruhtur... Gazetemizin her kademesindeki arkadaşımız Milli Mücadele ruhunu, Atatürk sevdası ile göğsüne nakşetmiştir...

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Gazetemizde yakın tarihin de tanıkları olarak onlarca yıldır yazan değerli isimler ile iletişim teknolojisinin hızı ile yarışan, yaratıcı fikirlerle dolu çok genç arkadaşlarımızın eşsiz bir harmanı oluştu...

Yıllara dayalı deneyim ve gazetemizi geleceğe taşıyacak çoğunluğu genç, pırıl pırıl bir kadro...

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Küreselleşme ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler gazetecilik pratiklerini de etkileyip dönüştürüyor. Geleneksel medya giderek daralıp okurların ve izleyicilerin görüş alanından uzaklaşıyor. Yeni nesil medya, hızı, etkileşimi ve reklam pazarından her yıl artan oranda aldığı pay ile geleneksel medyayı geride bıraktı.

Tek yönlü haber ve bilgi akışının yerini interaktif habercilik aldı. Okur ve izleyici ile habercilerin anlık etkileşimi gazeteciliği kökünden dönüştürüyor.

Cumhuriyet, yeni nesil medyada çok iddialı ve örnek bir medya grubu olarak hareket ediyor. Cumhuriyet gazetesi, internet sitesi, YouTube kanalı, sosyal medya alanları ve yayınevi ile etkin ve büyümekte olan medya gruplarında başı çekiyor.

Cumhuriyet yeni nesil haberciliğin tüm unsurları ile okurlarına ulaşırken geleneksel basılı gazetesi ile de gündemin perde arkasına bakıyor, analitik habercilik yapıyor, etkin yazarları ve deneyimli kadrosu ile gazetecilik bayrağını yükseltiyor.

Haber, kaynağından çıktığı anda Cumhuriyet’in sosyal medya hesaplarından hızla aktarılıyor, eşzamanlı olarak www.cumhuriyet.com.tr ile yani haber portalımızla kamuoyuna haberin detayları sunuluyor, görüntülü haber YouTube kanalımıza aktarılıyor, gazetemizin haber merkezi ve yazıişleri ekibi ise basılı gazete için gündemi, özel bilgi ve yorumlarla tekrara düşmeden işliyor...

Gazetemizin YouTube kanalı yaratıcı içeriklerle, yapay zekâ destekli yeni nesil habercilik örnekleri vermeye başlayan Cumhuriyet 360 ise çok özel dosyalarla yeni medyanın en ileri örneklerini sunuyor.

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Gazetemizi 100. yıla büyük heyecanla hazırlıyoruz. İlkelerimize ve kuruluş felsefemize bağlı kalarak Cumhuriyet’i daha dinamik hale getireceğiz. Yeni nesil medya ile haberciliğimizi sınırlar ötesine açacağız.

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Haftaya Pazar günü yapılacak seçimde Türkiye kararını verecek.

Ya Aydınlanma yolu ya da gericiliğin karanlığı...

Cumhuriyet, sonuç ne olursa olsun Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeye devam edecek.

Hiçbir baskı unsuru, hiçbir güç odağı Cumhuriyet’i savunduğu değerlerden koparamayacak.

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Yazarlarından yazıişleri ekibine, muhabirlerden editörlere, sayfaları her gün kuyumcu titizliği ile düzenleyen sayfa sekreterlerimize kadar, gazetemizde çalışmanın büyük sorumluluğunu taşıyan idari personelimiz dahil Cumhuriyet, tüm emekçileri ile 100. yıla koşuyor.

En doğru haberleri, en iyi yorumlarla aktarmanın, her gün güçlenen kadrosu ile korkusuz gazetecilik yapmanın adresi olmaya devam edeceğiz.