Seçime doğru...

23 Ocak 2023 Pazartesi

“Annem karne hediyesi et aldı” dedi çocuk...

Evladı olan olmayan milyonların yüreği sızladı...

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En temel gıda ürünlerine ulaşamıyor, çocuğunun okulda bir öğün yemeğini dert ediniyor aileler...

Seçim kakafonisi içinde gündemin gerisine düşse de Cumhuriyet, halkın öncelikli sorunu olan derin yoksulluğa her gün dikkat çekiyor...

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Yoksulluk bir AKP politikasıydı. 20 yılın sonunda kontrolden çıktı.

Ne Saray beslemelerinden toplanacak milyonlar ne de devlet imkânları, geniş kesimleri boğan geçim derdine çare olacak.

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Erdoğan’ın vaatleri artık karşılık bulmuyor... Dışarıdan gelecek “vatan-bayrak-din” eksenli saldırılar AKP seçmenini bir ölçüde konsolide edebilir.

Terör örgütü PKK-YPG İsveç’te Türkiye aleyhine gösteriler yaptı. Bu eyleme verilen tepkilerin mürekkebi kurumadan Kuranıkerim yakma vandallığı ile yeniden gündem oldular.

NATO üyeliği için Türkiye’nin oyuna muhtaç İsveç, neden buna göz yumuyor?

“Seçim öncesi terör örgütü gösterileri, İslama yönelik saldırılar ve Erdoğan karşıtlığı nereden çıktı” diye sormalıyız...

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Saray zorda... Hiçbir anket Cumhur İttifakı’na beklediği sonucu vermiyor.

Erdoğan yeni bir mağduriyet yaratma beklentisi ile anayasaya rağmen aday olmak istiyor.

Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının yasal tek koşulu muhalefet partilerinin de desteği ile Meclis’te erken seçim kararı aldırmaktır.

Muhalefet destek vermiyor. Erdoğan anayasaya göre yeniden aday olamaz.

Son sözü, İstanbul’da kazanılmış seçimi iptal edip yenileyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) söyleyecek.

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Erdoğan, YSK onaylar ise anayasayı çiğneyerek aday olabilir.

Muhalefetin anayasayı savunması Erdoğan’a mağduriyet yaratmaz.

6’lı masa ve tek adam sistemine karşı olan tüm kesimler bu hukuksuzluğu anlatacaktır. Ancak yetmez... Seçmen ekonomik bunalımdan nasıl çıkılacağını, gıda fiyatlarının nasıl düşeceğini, eğitim ve sağlıkta kendilerini neyin beklediğini şimdiden bilmek istiyor...

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Türkiye yolsuzluk batağında bir seçime gidiyor...

Cumhuriyet gazetesi, deneyimli gazeteci kadrosu ile yolsuzluk olaylarının üzerine gitmeyi sürdürecek...

Yarın, yurtseverliği ve gazeteciliği ile örnek aldığım, Türk basınının cesur kalemi Uğur Mumcu’nun katledilişinin yıldönümü...

Hırsızların, vurguncuların, Atatürk düşmanlarının korkulu rüyasıydı...

“Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır” demişti.

Cumhuriyet, onun izinden giden meslektaşlarımızın kalesidir...

Aydınlanmanın büyük şehidine, saygı ve özlemle...