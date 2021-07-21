Müzik rahatsız eder mi, ne zaman eder?

21 Temmuz 2021 Çarşamba

Pandemi yasakları bitirildiğinde Erdoğan’ın “Kimse kusura bakmasın, müzik 24’te kapanacak. Kimse kimseyi rahatsız etmeyecek!” sözü ve arkasından gelen uygulama çok tartışıldı. Anlaşılamayan nokta şuydu: İşletmelerinin ruhsatları 24’ten sonrası için olanlar ne yapacaktı, müktesep hakları pandemi bahanesiyle kulak ardı mı edilmişti? Bu mekânlar kapalı ortamlardı ve zaten yaptıkları müzikle neyi, ne kadar rahatsız etmeyecekleri belirlenmişti. Açık havada ve meskun mahallelerde yüksek volümlü müzik ise zaten 24’ten sonra yasaktı. O halde bu ne demekti?

Eğlenmek ne kadar haksa, yüksek volümlü müzikle rahatsız edilmemek de o kadar hak. Hatta bunun saati bile yok! Aylardır dikkatimi çeken bir görüntüyü paylaşmak istiyorum: Rektifiye edilmiş eski model “Şahin”, “Serçe” gibi küçük araçlar, pavyon gibi renkli ışıklarla süslenmiş, iki üç araçlık konvoylar halinde kalabalığın olduğu Cihangir, Galata, Bağdat Caddesi, Moda gibi yerlerde, bütün camları açık, çok yüksek volümle arabesk müzik çalarak ve en fazla 20 km. ile yavaş yavaş yol alarak tur atıyor. İçinde iki kişilik bıyıklı timler. Tepki gösterince arsız arsız gülüyorlar. Araçların plakaları da ilginç, Samsun, Ordu, Giresun illerinden?

Geçen hafta, Kadıköy Çarşı’da güya müzik yasağını protesto eden gençlerin arasına sızıp provokasyon yapan, Rum Ortodoks kilisesinin üzerine çıkıp tepinen gençlerin (!) de geldiği yerden? Ne yapmak, ne demek istiyorlar? Galata Kulesi, son zamanlarda İstanbul’un en popüler ikonu oldu. Büyük Hendek Caddesi de aralıklı saatlerde trafiğe kapanıyor, çünkü burası kulenin fotoğrafının en iyi çekilebildiği yerler ve insanlar kaldırımlar da kafeler tarafından işgal edilmiş olduğu için caddeye inip poz veriyor, fotoğraf çekiyor. İşte tam da bu kalabalığın ortasında durarak kendi istedikleri müziği, en yüksek volümle çalarak herkese dinletiyor, cadde bitince yandaki sokaktan dönüp tekrar oraya geliyorlardı!

Kim bunlar? Amaçları ne, ne yapıyorlar? Biz de buradayız mı diyorlar? Emniyet’in bir istihbaratı var mı, yoksa işleri sadece Cumhurbaşkanı’na eleştiri yazanları hakaret ediyor diye toplamak mı? Sahi bu aralar ortalıkta ne polis var ne zabıta, polis sadece siyasi konularda aktif, zabıta hiç görünmüyor, bir başka yazıda da bunu tartışmalı!