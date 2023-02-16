Enkazdan tek kurtuluş ‘seçim’

16 Şubat 2023 Perşembe

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve ardından 7.6’lık iki deprem 10 ili yıktı ve birkaç saniye sürdü. Ne büyük felaket! Daha büyüğü var: 20 yıldır iktidarını sürdüren ve son yıllarda meşruiyet de kazandırdıkları Tek Adam, Tek Karar, Tek Yönetime dayanan ucube cumhurbaşkanlık sistemi! Bu sistem bütün ülkeyi felç etti, ülkenin laiklik, adalet, eğitim, demokrasi, şehirleşme, ekonomi gibi bütün fay hatlarını sarstı, yıktı. Yakın çevreleri ve biat edenlerden oluşan liyakatsiz bir grupla bütün kurumların, bürokrasinin üzerine çöktüler ve çökerttiler. Rant yaratıp paylaşma telaşından ülkeyi yönetemiyorlar. Ekonomi ve tarımı, hayvancılığı çökertmişlerdi, afette gördük, asıl afet AFAD’mış? İlk iki gün, şaşkınlık ve atalet. İnsanlar göçük altında kalmış, sağ kalanlar, yardıma gelenler çırpınırken yetkililer Saray’dan emir bekliyor. Asker, sivil yardım ekipleri sahaya indirilmiyor. Kim bilir kaç can gitti o iki günlük şaşkınlık döneminde. Yardım kurtarma ekibi taşıması gereken uçaklar battaniye taşıdı, yardım TIR’larının üzerindeki ve içindeki kolilerin etiketleri değiştirilecek diye saatler kaybedildi. Yabancı ülkelerden yardıma gönderilen arama kurtarma ekipleri, “Burada kaos var çalışamıyoruz, hükümet, canlılar varken enkaz kaldırma çalışmalarını başlattı, bu cinayete ortak olamayız” diye işi bırakıp gitti! Her şeyi AFAD eliyle devlet kontrolünde olacak dediler. Tek gerekçe kontrol değil, imaj: Başkasının kurtardığı canlının önüne AFAD kıyafetiyle geçip poz verdiler! Millet İttifakı’nın belediyeleri değil, Cumhur İttifakı yaptı algısı yaratmak, seçime yatırım.

DEVLET ENKAZ ALTINDA

Günler geçip enkazın altında depremzedelerle birlikte devlet de kalınca, bu kez fikir değiştirdiler. Bu koşullarda seçime gidilirse iktidardan da giderler. Depremde seçimin sırası mı propagandası başladı.

EĞİTİM DURDU

En büyük düşmanları eğitim ve adalet! Depremle mücadele ediyoruz, kılıfı altında anaokulundan üniversiteye, eğitimi durdurdular. KYK yurtlarını boşaltıyoruz derken gençlere de çöp muamelesi yaptılar, hacdan dönenleri karantinaya almak için de yine öğrenci yurtlarını boşaltmışlardı.

Zaten ilk geldiklerinde seçim araştırmalarını önlerine koyup bakınca dediler ki bu millet okudukça bize oy vermiyor. Bize diplomalı cahil lazım. Önce orta öğretimi böldüler. Ardından her ile yüksek okul, üniversite açıyoruz kandırmacasıyla sayıyı çoğaltırken niteliği düşürdüler. Kasaba akademileri esnafa ve ev sahiplerine müşteri oldu. İyi eğitim verme gayretinde olan iTÜ, Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumlara da içerden müdahale ederek, bozdular!

Medyayı ele geçirip muma çevirdiler. Rahatça sömürebilecekleri, biat etmiş, sinmiş, cahil ve kindar bir toplum yaratmak için az çok başarılı da olmuşlardı ki... Öyle bir sallandık, öyle bir yıkıldık ki üstelik de iktidarın en çok oy aldığı Kahramanmaraş, Adıyaman, Urfa gibi illerde! İktidar da rejimiyle, kurumuyla enkaz oldu, varlık nedenini ve halkın devlete olan güvenini yitirdi. AHBAP’a niye kızıyorlar? AFAD’a değil, AHBAP’a güveniliyor! Şimdi seçim erteleme gayreti öyle mi? Bu seçimler yapılacak ve bu ekip, bu sistem gidecek. Yeni gelenler depremin değil, sistemin enkazını kaldıracak. Kolay değil, deprem bir dakika sürdü, bu iktidar 20 yıldır sürüyor, enkaz çok, zor olacak ama iyi olacak!