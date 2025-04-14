CHP’li Dinçer, Altındağ işçilerinin yanından Erdoğan’a seslendi: ‘Belediye yandaş olunca işin rengi değişiyor’

Yayınlanma: 14.04.2025 - 12:32

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:32

Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, belediyede çalışan 46 işçiyi sendikalarından istifa etmedikleri gerekçesiyle işten attı.

İşçiler, hem hizmetlerinin karşılıklarını alamadıkları, hem de sendikalı oldukları için işten atılan arkadaşları için grev kararı aldı. İşçiler, belediye önünde direniş çadırı kurdu. AKP’li başkan Tiryaki, geçtiğimiz günlerde yardımcılarıyla birlikte işçilerin kurduğu çadıra saldırdı. İşçiler, bugün belediye önünde yeniden bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Haklarını arayan işçilerin yanında CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de yer aldı.

‘İŞÇİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

Dinçer, Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki’nin haklarını arayan işçilere yönelik saldırısını Cumhuriyet’e yorumladı.

Dinçer “İşlerinden kovulan 46 işçinin tek suçu sendikalı olmaları. Bu işçilere haklarını Anayasa veriyor. Buna karşın Başkan Tiryaki, işçilerin bu haklarını ellerinden almaya çalışıyor. Sorgusuz sualsiz, hem de kod 22’yle işlerinden atılmaları bu çalışanların işsizlik maaşlarını dahi alamamalarına sebep oluyor. Kimisi çöpünü topladığı günün akşamı, kimisi izindeyken işinden oluyor. Biz alın teriyle ekmeğini kazanan, aşında işinde ekmeginin mücadelesinde olan herkesin yanındayız. Bu mücadelede işçilerimizi yalnız bırakmayacağız” dedi.

‘BELEDİYE YANDAŞ OLUNCA İŞİN RENGİ DEĞİŞİYOR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin SGK borçları kapsamında “CHP’li belediyeleri silkeleyin” talimatını anımsatan Dinçer,

“Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Tam arkamızda duran, haksızlığın ve hukuksuzluğun göstergesi olan Altındağ Belediyesi’nin SGK’ye 860 milyon lira prim borcu var. Bizim CHP’li belediyelerimiz silkelenirken, burada AKP’li belediye niçin silkelenmiyor? Burada çalışan insanların hemen hemen 5 yıldır prim borçları yatırılmıyor. Buna iktidar partisi neden bir kulak vermiyor? Sadece silkelenecek olan CHP’li belediyeler mi? Aynı ölçüde, aynı kriterde olan kendi belediyeleri de var. Ama belediye yandaş olunca işin rengi değişiyor” ifadelerini kullandı.

‘KOMİK DURUMA DÜŞÜYORSUNUZ’

Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Tiryaki’ye de seslenen Dinçer, “Bu işcilerimizi tekrardan işlerine döndürün, bir daha da hiçbir televizyon programında ‘Bu işçiler Altındağ Belediyesi’nin işcileri değil’ demeyin, çünkü komik duruma düşüyorsunuz” diye konuştu.