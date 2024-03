CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Akın: ‘Dertleri çözeceğiz’

Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:30

Güncelleme: 27.03.2024 - 13:30

CHP’nin Balıkesir büyükşehire aday gösterdiği Ahmet Akın, yalnızca yapacaklarını anlatmıyor, aynı zamanda “kopya Ahmet Akın”la da uğraşıyor. Akın’ın gazetemizin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Kampanyanızın engellenmek istendiği, birebir aynı adla bağımsız aday çıkarıldığı Balıkesir’de neler yaşanıyor, sandık güvenliği sorunu bekliyor musunuz?

2019’da en ilginç seçim bölgelerinden biri Balıkesir’di. Ben aday gösterildikten ve kampanyaya başladıktan bir ay sonra, İYİ Parti’nin ısrarıyla adaylıktan çekildim. Benim yerime gelen İYİ Parti adayı arkadaş maalesef seçimi kazanamadı, seçimden sonra da AKP’ye geçti. Bugün yine en çok konuşulan yerlerden biri olduk. Bunun bir nedeni İYİ Parti’nin Balıkesir’den aday çıkarması oldu. İkincisi de “kopya Ahmet vakası.” Benim adım ve soyadımda bir vatandaş bulmuşlar. Bu kardeşimiz bir lokanta işçisi. Aday oluyor ve ortadan kayboluyor. “Belki üç beş kişiyi kandırabilir miyiz, belki birkaç seçmen hatalı oy kullanır da orijinal Ahmet Akın”dan oy çalabilir miyiz?” diye insanların aklıyla alay etmeye kalktılar.

Bu ortamda projelerinizi anlatabildiniz mi, Balıkesir’e neler vaat ediyorsunuz?

En azından AKP’li rakibimize anlattığımıza eminiz. Çünkü biz ne söylesek iki saat sonra kendi projesi gibi halka anlatıyor. Madem böyle projelerin vardı beş yıldır aklın neredeydi? Beş yıldır düşünemediğin projeler biz söyledikten sonra mı içine doğuyor? 10 yıl Balıkesir milletvekilliği yaptım. CHP’li olmakla gurur duyuyorum ama vekilliğim sırasında bile particilik yapmadım. Kimseye oy verdiği partiye göre değer biçmedim. Her an sokaktayım, her an esnaf içindeyim, her an bir zeytinlikte köylü arkadaşlarla sohbetteyim. Projelerimizin çoğu halkın taleplerine bizzat tanık olmakla doğdu. Ama şunu da söyleyeyim, seçim öncesi atıp tutmak, bol keseden vaatler söylemek kolay. Seçim sonrası bu sözleri tutmak çok önemli. Bu nedenle ben tutamayacağım sözü vermiyorum, yapamayacağım işi vaat etmiyorum.

‘DERMAN BELEDİYECİLİĞİ’

Türkiye’de planlama pek sevilmez. Siyaset de genellikle gelişine vurmak gibi görülür. Benim Balıkesir’e ilk sözüm bir planlama ajansı kurmak. Bunun çok örneği yok ülkemizde, Balıkesir umarım en iyi örneği olacak. Biz burada sosyal demokrat belediyeciliğe “derman belediyeciliği” diyoruz. Herkesin derdini dinlemek, ona göre derman üretmek görevimiz olacak. Balıkesir çok zengin bir doğaya sahip, bu doğanın ağacını, suyunu, kurdunu, kuşunu korumak da bizim görevimiz, köylümüzü sürdürülebilir metotlarla zengin etmek de.

Mevcut belediye yönetiminin yetersizlikleri sizce neler ve siz ne tür önlemler alacaksınız?

Muhalefet edeceğim diye her şeyi kötüleyecek değilim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde de çoğunu bizzat tanıdığım iyi bir kadro, gayretli insanlar var. Ben seçim kampanyamın ilk ziyaretini mevcut belediye başkanına yaptım. Gittim, makamında ziyaret ettim kendisini. Çünkü biz yıkmaya değil yapmaya, doğru olanı devam ettirmeye geliyoruz. Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tepe yönetimi maalesef çok iyi bir belediyecilik sergilemiyor. Büyükşehir kendi sorumluluğunda olması gereken sinek ilaçlama işini bile bir şekilde ilçe belediyelerine yüklemiş. Kışın bir kişinin yaşamadığı bazı yerlerde yazın adım atacak boşluk bulamazsınız. İstanbul’dan, Ankara’dan Bursa’dan milyonlarca insan gelir her yaz. Haliyle muazzam bir çöp sorunu var. 2020’li yıllardayız ve tüm dünyada çoktan halledilmiş sivrisinek sorununu yaşıyoruz. Arıtma konusunda karne sıfır. Dünyanın en güzel denizidir Kuzey Ege ve maalesef büyükşehir belediyesi sadece makyaj derdinde olduğu için, yaz aylarında bu sahiller alarm veriyor. Balıkesir merkeze geldiğinizde şaşırırsınız. Bu kadar küçük bir şehir merkezinde dev kentlerden beter bir trafik sıkışıklığı nasıl olabilir? Akşam vakti 50 metre yeri iki saatte gidemezsiniz. Bilinçli toplu taşıma, akıllı trafik akışı hiçbiri yok. Üniversiteyi şehirden kopartmışlar, gençlerin ders çalışabileceği, sosyalleşeceği mekanlar bir elin parmaklarını geçmez.

‘SU İSTANBUL’DAN PAHALI’

Bizim kuzey komşumuz İstanbul. İstanbul 200 kilometre öteden su getiriyor, 20 milyondan fazla insana su ulaştırıyor. Ve İstanbul’da su Balıkesir’den ucuz. Yahu burası su vahası. Kazmayı elinize alın hemen dibinizden su çıkar Balıkesir’de ve benim hemşerim İstanbul’dan pahalıya su kullanıyor. Köylümüz tarımsal üretim için suya fahiş faturalar ödüyor. Bu sorunu çözdüğün anda su yarı yarıya ucuzlar. Bunlar benim uzman olduğum konular. Tüm dertleri biliyoruz, hepsine dermanız var. Bunları çözersem ben çözerim.

Kaç ilçe belediyesi almayı ve oran olarak ne kadar oy almayı hedefliyorsunuz?

Rekor oyla seçimi kazanmaya odaklandık. AKP’ye ve MHP’ye çok yüksek oy veren köylere kasabalara gidiyorum, herkes “Ahmet oğlum gel çayımızı iç, Ahmet abim gel çorbamızı iç” diyor. Çünkü herkes biliyor ki benim gözümde belediye siyaset yeri değil. Türkiye çeyrek yüzyıldır acımasızca kutuplaştırılıyor. İsteniyor ki insanlar birbiriyle muhabbeti kessin, herkes birbirine düşman olsun. Bu plan Balıkesir’de çalışmayacak. 1.3 milyon Balıkesirli olarak bir sofraya oturup birbirimizle sohbet edeceğiz. Çünkü burası Kuvayı Milliye’nin baş şehri. Balıkesir’e birlik olmak yakışır.