CHP Çukurova Belediye Başkanı Adayı Emrah Kozay: ‘Çukur ve koku kalmayacak’

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:37

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:37

CHP, uzun süredir yönettiği Adana Çukurova Belediye Başkanlığı için adayını değiştirdi ve genç bir ismi, Emrah Kozay’ı aday yaptı. Kozay aynı yaklaşımı sürdürmüş, gençleri kadrosuna almış. Belediye meclisi için mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan bir liste yapmış. Genç olmasına karşın Adana siyasetinde il başkanlığı dahil birçok pozisyonda görev almış olan Kozay, partisinin bu seçimde rekor oy alacağında iddialı.

Kozay’la, oluşturduğu seçim bürosunda buluştuk ve sorularımızı yanıtladı.

CHP’nin genç adaylarından birisiniz, Adana ve Çukurovalılar sizi tanıyor mu?

2009 yılından beri aktif siyaset yapıyorum CHP’de. Mahalle delegeliğinden, ilçe yöneticiliği, sonrasında il yöneticiliği, il başkan yardımcılıkları ve en sonunda il başkanlığı yaptık. 30 yıldır alamadığımız büyükşehir belediyesini alarak Türkiye’deki en büyük farkı attık. O işe il başkanlığı yapmak bize nasip oldu, tarih yazdık. Şimdi Çukurova’da görev alma sırası bize geçti.

CHP kitlesi sizi tanıyor o zaman.

Çok güzel gidiyor kampanyamız. Birçok dönem örgütte yöneticilik yaptığımız için, Türkiye’nin en önemli seçim kampanyalarının yönetiminde bulunduğumuz için sahayı ve sokağı çok iyi biliyoruz. Ben il başkanı olmadan önce de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcısıydım ve kampanyalarda, komitelerin başında ben vardım. Adaylığımız açıklandıktan sonra bir haftada sistemi oturttuk, tıkır tıkır işliyor. Binden fazla kişiden oluşan ekiplerimiz, kapı kapı dolaşarak Zeydan Başkan ve bizim neler yapacağımızı anlatıyorlar. Geri dönüşleri alıyorlar.

Halkın en çok isteği nedir sizce?

İnsanlarda şu var: Belediye başkanını sokakta görmek, ona dokunmak istiyorlar. Her dönem Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi deyip sandığa gidip oy kullanan insanlar doğal olarak tanımayabiliyor. Çukurova çok büyük bir ilçemiz. Biz ne yapıyoruz, günde 30 kilometre yol yürüyoruz. Eksik bırakmışız, onların şu an en çok istediği şey görünür, ulaşılabilir olmak. Çukurovalıyla kucaklaşıyoruz, aidiyet duygumuzu karşı tarafa geçiriyoruz. Onlar da mutlu, motive oluyorlar.

‘HEDEF TARİHİ FARK’

Siyaset ve kampanya deneyiminiz var, kendinize oy hedefi koydunuz mu?

Hedefimiz tarihi bir fark atmak. Biliyorsunuz geçen döneme göre siyasi konjonktür farklı, artık ittifak yok. Ama bu çoklu seçimde CHP, alacağı en yüksek oyu alacaktır. Kısa süre içinde yapacağız bunu. Mevcut imkânlar içinde büyük farkla kazanmak istiyoruz.

Çukurova’ya ilişkin tespit ettiğiniz sorunlar var mı, bunlara çözüm getirebilecek misiniz?

Temel konularda eksikliğimiz var. Adana sıcak, yollarımızda özellikle de ara sokaklarda asfalt bozulmaları var. Yaz gelince temizlik sorunu oluşuyor. İlk 6 ay sadece yol ve temizlik işini sisteme oturtmakla uğraşacağız. Çukurova’da çukur yol kalmayacak. Adına yakıştığı gibi, Adana parfüm kokan şehirdir Türkiye’de. Baharda bizim burada portakal çiçekleri açar, festivaller yapılır. İnsanlar buraya sadece dünyanın dört bir yanından o çiçek kokusunu almaya gelir. Burayı hak ettiği o isme kavuşturmak için 6 ay içerisinde bu sorunları tamamen çözeceğiz.

Çukurova’da sosyal sorunlar var mı, bu yönde çabanız olacak mı?

Genelde emekli ve öğrencilerin çok olduğu bir bölge Çukurova. Çukurova’ya aslında Adana’nın konut alanı diyebiliriz. Çukurova’ya bir vizyon getireceğiz. Kültür, sanat, spor bunlarla ilgili çok güzel projelerimiz var. Emeklimiz ve öğrencimiz çok dedim ya.. Türkiye ekonomik olarak sorun yaşıyor şu anda, bu sorunları en derinden hisseden de emekliler ve öğrenciler. Bu kitlelerin yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Hepsini kapsayacak, rahat nefes almasına yardımcı olacak yaklaşımlarımız olacak. Öğrencilere yönelik kız ve erkek yurtları düşünüyoruz. Ama yapacağız dediklerimizi, yasak savma olarak yapmayacağız. Herkes görecek, tüm Adana da görecek yurtlar nasıl olur.

‘YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Adana’da yaşlılar ve çocuklar için talep olduğunu gördük. Sizin yaklaşımınız nedir?

İkinci Bahar Yaşam Köyü’nü kuracağız. Yıllarını bu ülke için bizim için vermiş insanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak en büyük hedefimiz. Bakımlarını, eğlencelerini sağlayacağız, yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekenleri yapacağız. Kafamızda çok ciddi bir kreş konusu var. Sayılarla şu an vermek istemiyoruz. Belli nitelikleri sağladıktan sonra kreş sayısını ihtiyaca göre artıracağız. Bu merkezlerde Cumhuriyetçi, çağdaş, demokrat, Atatürkçü, laik insanların yetişmesi için mücadele edeceğiz. Cumhuriyet ve Atatürk neslinin yetişmesi için CHP belediyesi olarak ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız.

