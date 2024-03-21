İmamoğlu ‘İstanbulluları ihtiyacı olan hizmetlerle buluşturacağız’ dedi: ‘Sağlık önceliğimizdir’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüksek nüfusa sahip İstanbul’da sağlık hizmeti konusunda yeni adımlar atacaklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:28
İmamoğlu ‘İstanbulluları ihtiyacı olan hizmetlerle buluşturacağız’ dedi: ‘Sağlık önceliğimizdir’
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İmamoğlu, “İstanbul’da sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan bireyler için açtığımız bütünleşik sağlık, bağımlılıkla mücadele ve psikolojik danışmanlık merkezlerimizin sayısını artıracak, uzman ekiplerimizle birlikte İstanbulluları ihtiyacı olan sağlık hizmetleriyle buluşturacağız” dedi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Bütünleşik sağlık hizmetleri merkezlerine üç tanesini daha ekleyeceklerini söyleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bütünleşik sağlık hizmetleri merkezlerimizde bölgesel ihtiyaca göre evde sağlık hizmetleri, engelli danışmanlığı birimleri, tıp merkezi, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, bağımlılıkla mücadele, iş sağlığı ve güvenliği, obeziteyle mücadele, dijital şiddetle mücadele ve meme sağlığı birimleri gibi birimler açarak sağlıkla ilgili farklı ihtiyaçları bulunan bireyler için özelleştirdiğimiz birimlerimizle hizmet vereceğiz.”

Psikolojik danışma merkezlerinin sayısını 28’den 39’a çıkaracaklarını belirten İmamoğlu, ayrıca bağımlılıkla mücadele merkezi sayısını da 5’ten 15’e yükselteceklerini duyurdu.

ACİL DURUM BUTONU

İmamoğlu, “Yalnız yaşayan ve yaş almış bireylere yönelik acil durum butonunu hayata geçirecek ve yaygınlaştıracak, acil durumlarda bu kişilere daha hızlı erişim olanağı sağlayacağız. Avrupa ve Asya yakasında birer tane ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Eğitim Merkezi’ kuracağız. İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Merkezlerimizi organize sanayi bölgelerine yakın olacak şekilde açacak, sayılarını 5’e çıkaracağız” diye konuştu.

ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK BÜYÜYOR

Her yaştan İstanbullunun mesleki, teknik veya kişisel gelişim için eğitimler aldığı, isteyen kursiyerlerin istihdama kazandırıldığı Enstitü İstanbul İSMEK’lerin kapsamı ve sayısı artacak. Enstitü İstanbul İSMEK’te 5 uzmanlık okulu ve 15 eğitim merkezi açılacak, hayat boyu eğitim merkezlerine 20 tane daha eklenecek. Böylelikle İstanbul’un her yerinde, daha kolay ulaşılabilir ve ücretsiz eğitim sağlanacak. 10 bin kişiye de eğitim malzemesi desteği için 3 bin TL verilecek


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