Kanal İstanbul bölgesinde 1.2 milyar TL’lik satış!
AKP’li Arnavutköy Belediyesi, Kanal İstanbul güzergahında bulunan çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. Taşınmazlar için 1 milyar 263 bin TL fiyat belirlendi. Belediyenin geçen hafta satışa çıkardığı taşınmazlarla birlikte satışa çıkarılan taşınmazların bedeli 3 milyar TL’ye ulaştı.
AKP’nin, 'çılgın projesi' Kanal İstanbul bölgesinde uzmanların ve yaşam savunucularının itirazlarına karşın rant uygulamaları hız kesmeden sürüyor. Deprem tehlikesinin yanı sıra ekoloji ve deniz bilimi açısından da birçok tahribata yol açacağına yönelik uyarılarda bulunulan projenin güzergâhında kamu arazileri art arsa satışa çıkarılıyor. Son olarak AKP’li Arnavutköy Belediyesi, kanal güzergahında bulunan çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı.
Arnavutköy, Boğazköy, Bolluca, Durusu, Haraççı, Karaburun, Taşoluk mahallelerinde bulunan taşınmazlar için yaklaşık 1 milyar 263 milyon TL’lik fiyat belirlendi. Söz konusu taşınmazlarının çeşitli plan fonksiyonları belirlendi. Taşınmazların plan fonksiyonlarının konut alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve ticaret alanı olarak belirtildi.
ART ARDA SATILIYOR
Belediye geçen haftalarda Ömerli ve Hadımköy’de bulunan iki taşınmazı daha satışa çıkarmıştı. Sanayi alanı olarak ifade edilen söz konusu taşınmazlar için de toplam 762 milyon TL talep edildi. Belediye önceki aylarda da birçok noktada kamu arazilerini satışa çıkarmıştı. Bu taşınmazların satışa çıkarılmasıyla birlikte Kanal İstanbul güzergahında kamu eliyle satışa çıkarılan taşınmazların bedeli yaklaşık 3 milyar TL oldu.
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