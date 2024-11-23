Küçükçekmece Belediyesi'nin tesislerinde çay 1 lira: Yurttaşlar 'başkanım artık zam yapabilirsiniz' diyor

Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:02

Güncelleme: 23.11.2024 - 11:02

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi’ne ait ilçedeki 5 Emekliler Kafeteryası ve 6 Sosyal Tesis olmak üzere toplam 11 tesiste, 2019 yılından bu yana çay 1 TL’ye satılırken, tüm yemek ve tatlı çeşitleri de uygun fiyatla satışa sunuluyor. Belediye, 2019 yılından bu yana Tevfikbey, Fevzi Çakmak, İnönü, Cennet ile Halkalı Merkez Mahalleleri’nde Emekliler Kafeteryası’nı hizmete açtı.

Belediye Yanı, Menekşe, Soğuksu ve Macera Parkı, Selçuklu ve Halkalı Sosyal Tesisleriyle, ilçede sosyal tesis sayısını da 6’ya çıkaran Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların sosyalleşmesine katkı sunarak, uygun fiyatlı hizmetlerden faydalanmalarını amaçlıyor. Belediyenin Lagün kafesinde ise Kadın Koopetarifi el yapımı yemekler hazırlıyor. Kadınlar sarma, mantı, kek gibi ürünlerin satışı ve dağıtımını yapıyor. Ayrıca, Kadın Kooperatifi’nin hazırladığı yiyecekler sosyal tesis ve emekli kafelerinde de satılıyor.

"VATANDAŞ 'ZAM YAPABİLİRSİNİZ' DİYOR, FİYATLAR AYNI KALACAK"

Emekli Kafeteryasında ziyarette bulunduğu esnada konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi, “2019 yılından beri belediye tesislerinde çay 1 liraya satılıyor. 5 yılı doldurduk, bu 6’ncı yıl olacak. 1 liraya çay sattığımız dönemin üstünden çok zaman geçti, Türkiye’de enflasyon çok değişti. Buraya gelen vatandaşlar 'başkanım çaya artık zam yapabilirsiniz' diyor. Fiyatlarımız şimdilik aynı kalacak. Ne kadar süre devam eder bilmiyorum. Fiyat artacak bile olursa, dışarda çay satılan en ucuz yerin 3’te 1 fiyatına satacağız. 5 Sosyal Tesis, 6 Emekliler Kafeteryası olmak üzere toplam 11 tesiste de çay 1 TL. Çay Türk toplumunun ikram aracıdır. Ayrıca, sohbet, sosyalleşme ve dertleşme aracıdır. Çay tüm bunlara vesile oluyor, yalnızca bir içecek değil. Tesislerimizde günlük 30.000 çay satılıyor. Bu mekanlarımızın sayısını artıracağız. Artırmaya mecburuz çünkü vatandaş açmaya zorluyor. Küçükçekmece’nin gelir düzeyi bakımından en iyi dediğimiz bölgesinde bile emekliler için kafeler isteniyor. Bu yüzden bu kafelerin sayısını artıracağız. Emekli insanların da sosyalleşmeye ihtiyacı var. Vatandaşın evden dışarı çıkması bir ihtiyaç. Buraya gelen kişiler, bazen 4-5 saat arkadaşlarıyla buluşup, oturuyorlar. Çayın 1 lira olması emeklilerin evdeki huzurunu artırıyor” dedi.

"TOPLUMUMUZUN AYLIK EKONOMİSİNİ ZORLAMAMASI İÇİN BU TİP YERLERE İHTİYAÇLARI VAR"

Emekliler Kafeteryası’na öğrencilerin de geldiğini belirten Çebi, “Buranın adı Emekliler Kafeteryası ama herkes gelebilir. Öğrencilerin de aktif olabilmeleri için kütüphaneler, gençlik merkezleri, spor salonları gibi faaliyetlerimiz var. Öğrenciler gençlik merkezlerinde çok daha kapsamlı hizmet alıyor. Bir merkezde hem kafe hem spor hem de eğitim hizmeti alıyorlar. Gençlerimiz buraya gelmeyi de tercih ediyor ama gençlik merkezlerinde çay 1 lira da değil ücretsiz olarak sunuluyor. Sosyal belediyecilikte tüm ürünler dışarıdaki fiyata göre 3’te 1 veya 4’te 1 fiyata satılıyor. Tüm yemek çeşitleri maliyetinin altında satılıyor. Vatandaş yer bulamadığı için şikayet ediyor. Toplumumuzun hem sosyalleşmesi hem de aylık ekonomisini zorlamaması için bu tip yerlere ihtiyaçları var. Biz de bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu kafelerimiz çok değerli” diye konuştu.

"BÜTÇEMİZİN YETTİĞİ KADAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konser ve etkinliklerin toplumun ihtiyacı olduğunu söyleyen Çebi, “Toplumun bu ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Biz de bir miktar tasarrufa takıldık. Belediyeler olarak ekonomik açıdan zordayız. Başka yerlerden azaltsak da konserlere devam edeceğiz. Toplumun bir araya gelerek, stres atıp eğlenmeye ihtiyacı var. Tüm hizmetleri vatandaşın talebi üzerine yapıyoruz. Belediyeler, toplumun refahını artırmak, insanların mutluluğunu yükseltip, yüzünü güldürmek ve hizmet için var. Belediyecilik sadece sokaklara bakıp, yenilemek ile sınırlı değildir. Biz de bunları belediye olarak, bütçemizin yettiği kadar yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR ÇOK UYGUN, ÇALIŞANLAR DA ÇOK GÜLER YÜZLÜLER"

Emekliler Kafeteryasına gelenlerden Zeynep Özbunar, “Eşim ve kızımla hep geliyoruz. Eşim çay ve kahveleri çok beğeniyor. Ben de kızımı parka çıkarıyorum. Kızım da buranın yolunu biliyor. Ona patates kızartması yedirirken ben de burada çayımı içiyorum. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Fiyatlar çok uygun, çalışanlar da çok güler yüzlüler. Ortam ise güzel ve temiz” dedi.

İbrahim Pilavcı “Arkadaşlarımla buraya her gün geliyorum ve memnunuz. Fiyatlar dışarıya göre çok iyi, çay 1 lira. Dışarıda fiyatlar pahalı” ifadelerini kullandı.

Bülent Köker “Kafeterya çok güzel ve fiyatlardan da memnunuz. Çay ve kahve çok de lezzetli” yorumunda bulundu.

Bilgi Şelimen “Küçükçekmece’de geldiğimiz 3 Emekli Kafeteryası var. Buraya da çok geliyoruz. Emekleri için Kemal Çebi’ye çok teşekkür ederiz. Emekliler bu fiyatlar ile dışarda başka yerde çay ve kahve içemez ama burada içebiliyoruz. Fiyatlar çok uygun, dışarda kahve 70 lirayken burada 30 lira çay ise 40 lirayken burada 1 liraya içebiliyoruz. Her şey uygun ve çok güzel” diye konuştu.